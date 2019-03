JAKARTA - Bukan Marion Jola namanya jika tidak membuktikan kualitas vokalnya. Marion Jola melakukan terobosan dengan membawakan lagu bertajuk Karna Ko.

Lagu ini rupanya berbahasa Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan kolaborasi Marion Jola dengan penyanyi Immanuel Andra atau akrab disapa Near.

Dilansir Sindonews, Marion Jola mengaku bangga bisa melantunkan dan lebih mengenalkan lagu berbahasa NTT kepada pencinta musik Tanah Air.

Lala juga senang dan bangga karena begitu mengagumi karya Near yang unik dan menarik. Sebelumnya Near juga pernah berduet dengan Dian Sorowea lewat lagu Karna Su Sayang yang sukses ditonton lebih dari 100 juta kali di channel YouTube Near, fenomenear.

Tidak hanya itu, kolaborasi Lala dan Near semakin spesial karena keduanya sama-sama lahir di NTT.

“Bedanya lagi, bahasa yang ini kan logatnya beda,” kata Lala dalam jumpa pers launching album “Karna Su Sayang” di KFC Cideng, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu Karena sama-sama lahir di NTT, Near dan Lala tidak merasa kesulitan sedikit pun ketika menggarap lagu Karna Ko.

Padahal, mereka baru berkenalan di Jakarta ketika menggarap lagu tersebut.

“Sama sekali tidak ada kesulitan sih sebenarnya. Karena waktu itu rekaman pertama kalinya bertemu, tapi langsung nyambung karena orang Timur tuh begitu, kalau ketemu orang satu daerah sudah dianggap saudara gitu,” katanya.

Sementara itu, Near mengatakan bahwa tidak semua penyanyi bisa menyanyikan lagu berbahasa NTT.

Itulah mengapa Near menggandeng penyanyi jebolan Indonesian Idol itu karena Marion lahir di NTT.

“Lagu ini saya ciptakan itu untuk seseorang yang spesial buat saya. Waktu disuruh pilih mana nih teman duetnya, saya bilang yang bisa nyanyi lagu ini cuma orang-orang tertentu. Yang paling tepat cuma (Marion Jola) dan jujur saya senang,” katanya.

