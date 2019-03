SEOUL - Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Drama komedi romantis popular JTBC, Go Go Waikiki atau Welcome to Waikiki akhirnya merilis poster resmi pertama season kedua mereka.

Baca Juga: Aktor Kim Seon Ho Pertimbangkan Bintangi Go Go Waikiki 2

Melansir Sindonews, Rabu (6/3/2019), Tiga minggu jelang tayang perdana, poster dan teaser Welcome to Waikiki 2 dirilis untuk khalayak. Poster dengan suasana luar biasa dari keenam bintangnya yakni Kim Seon Ho, Lee Yi Kyung, Shin Hyun Soo, Moon Ga Young, Ahn So Hee dan Kim Ye Won tersebut menarik perhatian banyak pemirsa.

Keenam pemeran Welcome to Waikiki 2 terlihat menatap langit-langit yang rusak dengan ekspresi dinamis yang lucu dan unik. Pertama, Kim Seon Ho tampak khawatir di wajahnya sambil menutupi mulutnya dengan ekspeski syok. Lee Yi Kyung yang karakternya selalu penuh energi positif, terlihat ketakutan dan berteriak dalam diam disituasi kesusahan.

Selanjutnya, Shin Hyun Soo tampak benar-benar terkejut dengan situasi yang aneh tersebut. Selain itu, Moon Ga Young terlihat matanya membelalak mengerikan, Ahn So Hee juga menatap dengan kedua tangannya yang diletakkan di wajahnya.

Sementara Kim Ye Won mengepalkan tangan dengan kedua tangan dan bahunya terangkat karena tegang. Kemudian, benda-benda misterius yang datang melalui langit-langit dan terjatuh di bawah kaki mereka juga menarik perhatian.

Dilansir Soompi, Welcome to Waikiki disukai pemirsa karena memberikan energi, tawa yang menyenangkan, dan bahkan empati. Naskah yang kuat yang membuat tertawa dan penampilan para aktor yang penuh semangat melahirkan banyak adegan melegenda. Drama ini segera kembali dengan musim kedua, yang memiliki tingkat tawa dan empati yang lebih dari season pertamanya.

"Sebuah kisah baru tentang anak muda yang lucu namun sedih yang akan membuat penonton tertawa dan menangis akan terungkap. Dengan tawa dan empati yang lebih kuat, harapan untuk musim 2 begitu tinggi. Para aktor juga memancarkan sinergi yang sempurna. Apa pun yang Anda bayangkan, kami akan memberi Anda lebih banyak tawa daripada itu, jadi silakan menantikannya," ujar kru produksi Welcome to Waikiki 2.

Welcome to Waikiki menjanjikan musim kedua bakal lebih lucu dan berani daripada yang pertama. Musim pertama Welcome to Waikiki yang berakhir pada April 2018 menceritakan tentang tiga orang pria muda yang mengelola wisma yang hampir tutup.

Baca Juga: Sebelum Tersebar, Surat Ahmad Dhani untuk El Rumi Diamankan Polisi

Musim kedua Wlcome to Waikiki dan menceritakan kisah persahabatan, cinta, dan mimpi para penghuninya. Musim pertama menampilkan teman-teman sekelas Lee Joon Gi (Lee Yi Kyung) semasa kuliah, sementara musim terbaru ini menampilkan teman-teman barunya.

(LID)