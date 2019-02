LOS ANGELES - Meski usianya tidak lagi muda, nyatanya Julia Roberts masih tampil segar dan tentu saja cantik. Ya, Julia Roberts terlihat cantik saat membacakan pemenang untuk kategori Best Picture.

Dilansir Sindonews, Julia mengenakan gaun yang sedikit terbuka di bagian atas. Hal itu membuat bintang Pretty Woman ini menarik perhatian. Tak sampai disitu, dia mengenakan gaun dengan warna cerah, yakni pink dan fuchsia!

Namun, auranya terpancar saat artis berusia 51 tahun ini mengurai rambut emasnya hingga menyatu dengan tubuh dan gaunnya itu. Untuk mahkotanya itu, Julia tidak membiarkannya lurus, tetapi dibuat sedikit bergelombang.

Baca Juga: Ada Diskriminasi Usia, Ini Kecaman Julia Robert untuk Industri Film Hollywood

Asesoris anting-anting berlian yang menjuntai dan gelang yang sama-sama gemerlap membuatnya semakin terlihat memukau.

Kehadiran Julia dengan gaya yang sempurna membantu menjadikan perhelatan itu terasa lebih istimewa.

Para penonton berdiri ketika Julia mengumumkan Green Book memenangkan penghargaan "Best Picture," Academy Awards mengalahkan Bohemian Rhapsody, The Favorite, Black Panther, Roma, A Star Is Born, BlacKkKlansman, dan Vice.

(edh)