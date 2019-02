LOS ANGELES - Teori seputar film Avengers: Endgame memang menarik untuk disimak. Jelang penayangan film tersebut pada April mendatang, berbagai teroi pun kembali bermunculan.

Teori ini sebagian muncul karena Marvel Studios termasuk pelit memberikan informasi terkait plot atau detil tentang apa yang akan terjadi di film yang disebut akan memungkasi Phase 3 Marvel Cinematic Universe (MCU) ini.

Dilansir Sindonews, salah satu teori yang paling masuk akal adalah adanya perjalanan menembus waktu yang dilakukan Avengers yang selamat dari jentikan jari Thanos di Avengers: Infinity War untuk membatalkan peristiwa itu dan menyelamatkan rekan-rekan mereka yang telah berubah menjadi debu.

Namun, bagaimana mereka akan melakukannya hingga kini belum ada petunjuk dari Marvel Studios atau pun mereka yang terlibat dalam film ini.

Teori lain menyebutkan, Marvel Studios akan memperkenalkan tokoh baru di film itu. Meskipun teori ini mendapatkan pertentangan dari para penggemar.

Selain itu, di film ini juga diperkirakan akan menampilkan sejumlah tokoh Marvel yang telah dikenal, tapi tidak muncul di Avengers: Infinity War. Valkyrie dari Thor: Ragnarok menjadi salah satu karakter yang diduga kuat akan muncul di film ini, selain putri Scott Lang alias Ant-Man, Casey, yang telah berusia remaja.

Di antara teori tentang munculnya karakter yang telah dikenal itu, ada satu yang cukup menggelitik.

Sebuah teori yang diunggah Screen Rant menyebutkan, Wolverine—yang selama ini dikenal sebagai tokoh di franchise X-Men yang berada di bawah naungan Fox—bisa jadi diperkenalkan di adegan pascakredit Avengers: Endgame. Apa alasannya?

Akuisisi Fox oleh Disney adalah salah satu alasan kuatnya. Meskipun sama-sama diciptakan oleh Marvel, tapi lisensi franchise X-Men, Fantastic Four dan juga Deadpool berada di bawah bendera Fox.

Sementara, Avengers, Guardians of the Galaxy, dan lain-lain, selain Spider-Man, ada di bawah bendera Marvel Studios yang berinduk kepada Disney. X-Men dan Avengers tidak berada di semesta yang sama. Namun, akuisisi Fox oleh Disney itu membuka ruang bagi masuknya personel X-Men ataupun Fantastic Four ke MCU.

Wolverine adalah salah satu tokoh sentral X-Men yang nyaris tidak bisa dikalahkan. Tokoh ini diperkenalkan di layar lebar oleh Hugh Jackman sejak 1999.

Namun, Hugh sudah pensiun dari tokoh itu pada 2017 lewat film Logan. Kini, dengan di akuisisinya Fox oleh Disney, apa pun bisa terjadi pada tokoh itu. Termasuk kemungkinan Disney kembali menghidupkan Wolverine.

Sejak akuisisi itu pertama dirumorkan, fans MCU sudah bertanya-tanya bagaimana dan kapan Marvel Studios akan memutuskan untuk memperkenalkan karakter yang baru saja masuk ke studio itu.

Wolverine hanyalah satu dari banyak karakter X-Men yang dipersiapkan masuk MCU, bersama Fantastic Four dan musuh utama di dunia Marvel Comics yaitu Galactus dan Doctor Doom.

Teori tentang bagaimana salah satu karakter yang dulunya berada di bawah lisensi Fox itu masuk ke Avengers: Endgame memang tidak pernah habis. Hanya, tidak satu pun di antara mereka yang sepopuler Wolverine.

Spekulasi ini muncul ketika Google menyebut Avengers: Endgame sebagai kredit untuk Hugh Jackman, yang mengindikasikan dia akan muncul di film itu. Ini kemudian membuat banyak yang yakin kalau Hugh akan kembali tampil sebagai Wolverine sebagai cameo khusus.

Hugh sebelumnya mengatakan, dia mau terus memerankan Wolverine jika tokoh itu masuk MCU, tapi masa itu sepertinya sudah berlalu.

Hugh sudah move on dari karakter itu karena dia terus muncul untuk mengumumkan proyek non-Wolverine. Mungkin Hugh memang akan tampil sebagai cameo rahasia di film itu, tapi hanya ada sedikit bukti utuk mendukung teori bahwa dia akan kembali sebagai Wolverine.

Jadi, bagaimana dengan aktor lain? Penting untuk diingat bahwa kalau pun Marvel Studios ingin memasukkan Wolverine ke Avengers: Endgame, secara hukum, mereka tidak bisa melakukannya sampai kesepakatan Disney-Fox selesai.

Kabar terbaru menyebutkan akuisisi Fox oleh Disney itu bakal rampung pada Maret. Secara teknis, ini memberikan Marvel sekitar satu bulan untuk meng-casting aktor baru sebagai Wolverine dan syuting adegan pascakedit—yang mana tidak benar-benar mustahil—hanya tidak akan seperti itu.

Marvel pernah melakukan pengambilan gambar sejumlah adegan pascakedit ini di menit terakhir sebelumnya, seperti adegan Shawarma di The Avengers yang diambil gambarnya setelah premier dunia.

Namun, ini akan menjadi skenario berbeda. Rumor lain menyebutkan, ada dua karakter dari The Eternals bisa muncul di adegan pascakredit ini. Kalau memang seperti itu, maka jelas tidak ada spot untuk Wolverine tampil di akhir Avengers: Endgame.

