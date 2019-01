JAKARTA - Nama Bembi Noor tentu sudah menjadi salah satu pencipta lagu yang populer di kalangan penikmat musik Indonesia. Selain banyak menciptakan lagu, Bemby Noor juga kerap mengorbitkan artis tanah air.

Beberapa hits cukup terkenal sukses lewat sentuhan Bembi Noor seperti Album bertajuk "Gigi Live at Abbey", Buktikan (Dewi Sandra), Dia Dia Dia (Afgan), hingga Love is You (Cherrybelle).

Kepiawaian Bembi kini coba di presentasikan pada penyanyi muda bernama Undah Edrea. Ya, sebuah lagu bertajuk Jodoh Pasti Bertemu pun menjadi single Indah berikutnya.

Indah sendiri tak bisa menutupi kegembiraannya ketika Bembi menunjuk dirinya untuk menyanyikan lagu bertajuk Jodoh Pasti Bertemu.

Baca Juga: Bembi Noor Kembali Ciptakan Lagu Super Galau

“Indah sangat senang, ketika kak Bembi mengizinkan Indah untuk membawakan lagu ini, karena ini adalah kebanggan sekaligus kehormatan bisa membawakan lagu yang telah menorehkan tinta emas di belantika musik indonesia” Ujar Indah.

Meskipun "menggarap" penyanyi baru, namun Bembi tampaknya tidak main-main. Ia pun rela "mengobrak-abrik" lagu ciptaannya agar lebih nyaman di dengar dan tentu lebih mewah.

“Tentu saja secara musik lebih megah karena ini menggunakan String Section sehingga terasa sentuhan orkestranya dan juga ada beberapa Passing Note yang sedikit diubah sehingga dapat memberikan ruang untuk Improvisasi secara vokal dan nuansa melodi piano yang lebih kental dari awal membuat nuansanya syahdu” ujar Bembi Noor.

Indah pun berharap lagu yang dinyanyikannya bisa diterima oleh masyarakat pencinta musik tanah air.

“Harapanku laguku bisa diterima oleh pendengar musik Indonesia dan sukses meniti karir di belantika musik Indonesia sehingga bisa membantu mencerahkan hati yang sedang galau,” tutup Indah.

(edh)