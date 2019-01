JAKARTA – Donna Agnesia baru saja merayakan pertambahan usianya pada Selasa, 8 Januari 2019. Atas usia Donna yang genap 40 tahun, sang suami Darius Sinathrya pun memberikan kejutan untuk istrinya.

Bagi Darius selama 12 tahun hidup bersama Donna, setiap tahunnya memang dirayakan dengan surprise serupa. Namun di tahun ini ada yang berbeda, bahwa ayah tiga anak itu mendatangkan pula keluarga hingga kerabat yang jumlahnya ratusan orang.

“Mungkin berangkat dari pikiran selebrasi yg spesial, pengen kasih sesuatu yang berkesan.hal yang belum kulakukan adalah mendatangkan semua orang, ya intinya pengen bikin happy aja,” kata Darius di kawasan BSD, Selasa (8/1/2019).

Melihat perjuangan sang suami, Donna pun begitu terharu. Ia tidak menyangka jika Darius mampu mengumpulkan kerabatnya yang berasal dari luar pulau untuk hadir di acara ulang tahunnya.

“Ini sesuatu yg luar biasa karena bisa mendatangkan teman-teman dari Madura sampai Sulawesi. Aku tahu ini mungkin aja persiapannya cukup lama,” kata Donna.

Bagi Donna Agnesia, berusia 40 tahun memberikan makna tersendiri untuknya. Terlebih perubahan sikap untuk menjadi yang lebih baik. Namun selain menjadi ibu dan istri dambaan Darius dan anak – anak, taka da hal lain yang diinginkan Donna atas pertambahannya usia.

“Usia baru, sekarang kepala empat, orang bilang life begin at 40. Ada juga yangyg bilang 40 its the new apalah. Tapi buatku age is just number,” kata Donna.

“Enggakada keinginan mau beli ini dan itu, semoga bisa menjadi istri yang baik dan bermanfaat buat masyarakat,” imbuhnya.

