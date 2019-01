LOS ANGELES - Berita mengenai Kylie Jenner memang menarik untuk disimak. Terbaru, Kylie Jenner diberitakan sudah bertunangan dengan kekasihnya Scott Travis. Hal ini pun diperkuat dengan saat ia mengenakan cincin berlian di jari manisnya.

Dilansir Sindonews, kabar itu diketahui saat bintang 'Keeping Up The The Kardashians' mengunggah foto di Instagram akhir pekan ini.

Kylie memperlihatkan berbagi foto dari liburannya. Pada beberapa foto terlihat dia mengenakan cincin berlian. Cincin itulah yang menimbulkan kabar bahwa dia telah bertunangan dengan kekasihnya, Travis Scott.

Sebetulnya, tidak mengherankan jika pasangan kekasih ini memutuskan untuk bertunangan. Pasalnya dua artis top ini telah dikaruniai anak bernama Stormi dan mereka begitu gembira memiliki anak.

Bahkan, baru-baru ini, Travis juga berbicara tentang bagaimana dirinya ingin menikah "segera", tetapi dia ingin "melamar" sebagai langkah awal.

“Kami hanya dua anak, bermain-main. Mungkin, seperti, minggu pertama, Anda tidak tahu apakah itu nyata atau tidak. Lalu minggu kedua Anda seperti, 'Whoa, saya masih berbicara dengannya, dia merespons, saya merespons. Kami tidak kehabisan hal untuk dikatakan.' Dan itu sampai pada titik di mana saya seperti, 'Saya butuh dia untuk beroperasi. Dia yang itu. Kami akan segera menikah. Saya hanya harus kuat- saya harus melamar,” kata Travis.

Rapper berusia 26 tahun ini berpikir ada kesalahpahaman besar tentang betapa "nyata" Kylie hanya karena dia sangat terkenal.

“Orang-orang tidak mengerti betapa nyata gadis saya. Mengenal seorang gadis yang terkenal, Anda akan berpikir dia seperti, 'Saya harus pergi mengirim seseorang untuk melakukan ini untuk saya,' atau 'Saya butuh 15 bajingan di sekitar saya,' tapi kami hanya berjalan keluar boks,” beber dia.

(edh)