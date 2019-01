JAKARTA – Aaliyah Massaid harus menerima kenyataan ditinggal ayahnya, yaitu Adjie Massaid saat usianya masih cukup kecil. Namun, dia tetap memiliki sosok ibu yang membebaskannya mengeksplorasi ekspresi dan kemampuan.

Ya, Aaliyah Massaid adalah buah hati Reza Artamevia dengan almarhum Adjie Massaid. Aaliyah dan Zahwa sedang beranjak dewasa, keduanya tumbuh menjadi dua perempuan yang berkarakter dan khas dengan gaya masing-masing.

Dalam sebuah kesempatan, Aaliyah membagikan momen kebersamaannya dengan adik dan ibunya. Meski sudah berlalu, tapi momen tersebut tampak tidak membosankan, karena sosok ibu dan anak ini terlihat begitu hangat. Menuju ke kediaman kakek dan neneknya dalam suasana Idul Adha tahun lalu, Reza Artamevia mengendarai mobil sendiri tanpa bantuan sopir pribadi.

“Hello, bu say hi!,” ucap Aaliyah sambil mengarahkan kamera ke wajah Reza, ditinjau Okezone dari saluran YouTube Aaliyah Massaid, Jumat (4/1/2019).

“Hai!,” sapa Reza Artamevia sambil tersenyum pada penonton setia saluran Aaliyah. Karena berada dalam suasana Idul Adha, Aaliyah, Zahwa, dan Reza mengenakan pakaian yang kompak, yaitu bernuansa putih.

Dalam perjalanan, Aaliyah berkali-kali memuji kepiawaian menyetir ibu kandungnya tersebut. Di awal video perempuan berambut pirang ini mengungkapkan mobil yang akan disetir ibunya berukuran cukup besar, saat masih di jalan pun Aaliyah meyakinkan penggemarnya kalau ibunya sungguh yang menyetir.

“Sekarang kita on the way ke rumah my Abi and Omie. Tuh kan dia nyetir, mobilnya gede banget lagi,” puji Aaliyah yang kemudian dibalas tawa oleh ibunya yang duduk di sampingnya memegang kemudi mobil.

Tidak hanya memuji ibunya, Aaliyah juga mengungkapkan perasaannya yang kesal karena tidak bisa menghidupkan bluetooth mobil. Dia menyalahkan Zahwa atas ketidakmampuannya tersebut, dengan wajah datar, Zahwa menanggapi pernyataan kakaknya yang duduk di kursi depan.

“I hate Aaliyah as well,” jawab Zahwa.

Sibuk merekam momen perjalanan bersama adik dan ibunya, Aaliyah hampir lupa mengucapkan maaf, karena masih berada di suasana Idul Adha. Tapi, Reza mengingatkan anak-anak gadisnya tersebut.

“Eh jangan lupa sebutin Minal Aidin Wal Faidzin Selamat Hari Raya Idul Adha, Selamat Berlebaran,” ujar Reza Artamevia.

“Oh iya, Minal Aidin Wal Faidzin semuanya, selamat makan-makan kambing dan sapi, tapi tadi aku makannya ayam. Semohga yang kita kurban kan diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa,” tandas Aaliyah Massaid.

