Irish Bella dan Ammar Zoni Lamaran Bulan Depan?

Pemain "Me vs Mami" Irish Bella (tiga kanan) foto bersama penggemarnya pada Meet n Greet di lokasi syuting "Anugerah Cinta", di Jalan Sepat No. 77, Kebagusan, Jakarta, Rabu (26/10/2016). Irish Bella merupakan aktris cantik blasteran Indonesia-Belgia berusia 20 tahun.