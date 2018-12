Revina VT Akui Hubungannya dengan Young Lex Settingan, Tapi..

JAKARTA – Rapper Young Lex diketahui tengah menikmati status barunya sebagai kekasih selebgram, Revita VT. Sayang, hubungan itu kerap menuai cibiran publik di media sosial.

Seperti ketika Young Lex mengunggah kebersamaannya dengan Revita pada 27 Desember lalu, dengan menuliskan, "F*ck the world , f*ck you! I love her!!!! (Persetan dengan dunia. Persetan denganmu. Aku mencintai dia).”

Unggahan yang disukai lebih dari 137.000 kali itu, bertabur 3.395 komentar yang sebagian besar mencibir hubungan mereka. Netizen mengklaim, hubungan tersebut kental dengan aroma settingan. Sementara netizen lainnya menilai, Young Lex tak layak mendapatkan perempuan secantik Revina.

“Settingan ini mah. Cuan (uang) itu cuan. Gimmick ini,” kata seorang netizen. Cibiran itu kemudian dilanjutkan oleh netizen lainnya dengan menuliskan, “Mau saja si Revina dipeluk-peluk si Lek.”

Tak terima jika kekasihnya dibully, Revina yang terkenal dengan celotehan nyinyirnya itu akhirnya mengunggah kalimat pembelaan. Dengan postingan tersebut, Revina mengungkapkan, kekuatan Internet dan media sosial.

“Dua hari yang lalu, seorang pria 26 tahun mengunggah foto dengan saya. Lalu internet dan media menggila. Membenci dan mencaci maki, hebat bukan? Puluhan ribu orang kemudian menjadi sok pintar, menganalisa apa yang terjadi. Hey, kalian menarik sekali! Berkomentar untuk sesuatu yang tidak ada efeknya untuk kalian,” ujarnya.

Revina kemudian menutup unggahannya dengan menegaskan bahwa hubungan mereka memang settingan. “(Hubungan) ini memang settingan, (tapi) settingan Tuhan untuk mempertemukan aku dengan manusia paling menyebalkan di muka bumi, Samuel Alexander,” katanya lagi.

Sayang, unggahan tersebut kemudian menghilang dari feed Instagram Revina yang digantikan dengan video lainnya. Dalam unggahan tersebut, dia terlihat meluapkan kekesalannya.

“Young Lex dibilang surga mendapatkan gue, sementara gue dapat neraka kalau mendapatkan dia. I enjoyed my hell and I will see you there, bit** (Aku menikmati nerakaku dan sampai bertemu di sana, si*lan,” ujarnya.

Untuk isu settingan, Revina juga memberikan pendapatnya. Meski dituding menjalani hubungan settingan, dia mengaku, dirinya menjadi pemenang. "Settingan juga yang dipilih gue bukan elu. (Karena) elu jelek sih dan follower lu sedikit.”

