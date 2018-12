Unggah Foto Seksi, Cinta Laura Digadang jadi Miss Universe

JAKARTA - Tak hanya berpenampilan yang menarik, artis Cinta Laura juga diketahui memiliki tingkat kecerdasan yang mumpuni. Kecerdasan tersebut diperlihatkan Cinta dengan meraih 2 gelar sarjana sekaligus di Columbia University.

Sementara itu, gadis berusia 25 tahun ini juga kerap menunjukkan kecantikan wajahnya dengan mengunggah foto di akun Instagram pribadinya.

Tak jarang, dalam beberapa foto, wanita berdarah Indonesia dan Jerman ini mengenakan pakaian yang terbuka dan memperlihatkan tubuh seksinya.

Seperti dalam sebuah foto di Instagram miliknya, Cinta kembali memperlihatkan body goalsnya ke hadapan warganet. Dalam foto yang diabadikan di Maldonado, Uruguay itu, bintang film Nanny Surveilance tersebut nampak mengenakan atasan bikini berwarna biru dengan motif bunga-bunga.

Ia memadukan atasan seksi itu dengan sehelai kain berbentuk rok warna senada dengan serutan di bagian depannya.

Mengenakan pakaian tersebut, belahan dada dan bagian perut Cinta terlihat jelas. Warna kulit kecokelatan membuat wanita berambut panjang ini terlihat semakin seksi.

Belum lagi bentuk perut yang rata dan kencang membuat sebagian besar wanita iri dengan tubuh yang dimiliki Cinta Laura.

Melengkapi unggahannya, Cinta menuliskan sebuah keterangan untuk foto tersebut. Rupanya, ketika foto itu diabadikan, Cinta tengah merasakan panasnya terik matahari di Uruguay.

"Trying to pretend like the sun isn’t killing me. ✌️(Mencoba berpura-pura seperti matahari tidak membunuhku. ✌️),"candanya.

Pesona Cinta Laura dalam foto tersebut nampaknya mampu menghipnotis pengikutnya di Instagram untuk memberi tanggapan. Sebagian besar dari mereka begitu memuji keseksian pelantun lagi Guardian Angel ini.

Dari sekitar 700 komentar yang masuk, beberapa bahkan menggadang-gadang wanita kelahiran 17 Agustus 1993 ini menjadi Miss Universe perwakilan Indonesia.

Mereka nampak antusias mendukung Cinta untuk mengikuti ajang kecantikan tersebut.

"The next Miss Universe Indonesia. Can't wait she in two last standing to get the crown (Miss Universe Indonesia selanjutnya. Tak sabar untuk melihat dia berdiri di babak terakhir untuk mendapatkan mahkota," tulis salah seorang warganet.

Seperti diketahui, selain memiliki paras cantik, Cinta Laura juga merupakan seorang wanita cerdas.

Di usia yang belum genap 21 tahun, Cinta telah meraih dua gelar sarjana yakni Psikologi dan Sastra Jerman dari Columbia University. Lebih hebatnya lagi, Cinta meraih predikat cum laude dan mampu menyelesaikan kuliahnya hanya dalam waktu 3 tahun.

Sementara itu, mengenai kontes kecantikan, Cinta nampaknya tak terlalu tertarik. Hal tersebut disampaikan oleh ibunda Cinta Laura, Herdiana melalui akun Instagram pribadinya.

