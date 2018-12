SEOUL - Mantan Member SISTAR, Hyolyn baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-28 ( atau 28 menurut umur korea). Ia juga merayakan ulang tahunnya bersama mantan anggota SISTAR lainnya.

Hal itu terlihat dalam unggahan instagramnya bersama Dasom, Soyou, dan Bora yang memegang kue bersama-sama. Para anggota terlihat sama gembira sambil memamerkan senyum manisnya dalam foto tersebut.

Dalam keterangannya, Hyolyn menulis, “Terima kasih, malaikatku! Selamat ulang tahun untukku!!!" Seperti dilansir dari Soompi.

Momen tersebut membuat para penggemar rindu akan kebersamaan empat gadis tersebut dalam girl grup SISTAR. Meski telah bubar pada tahun 2017 lalu dan memilih menjalani karir solo, para anggota SISTAR masih sering melakukan reuni kecil-kecilan. Hal itu membuat penggemar kagum akan hubungan yang masih terjalin antar anggota.

Seperti diketahhui SISTAR debut pada tahun 2010 dibawah naungan Starship Entertaiment. Girl grup yang terkenal dengan imej seksi ini sukses meraih popularitas yang tinggi di Korea maupun mancanegara.

Tak hanya terkenal dengan keseksiannnya, suara sang vokalis Hyolyn dan Soyou tak perlu diragukan lagi. Lagu-lagu SISTAR pun banyak yang melejit dipasaran seperti So Cool, Loving You, Touch My Body dan lain sebagainnya.

Saat ini para anggota telah menjalani karir masing-masing yang mana Soyu masih tetap berada di Starship Entertaiment dan Dasom memilih untuk menjajal dunia akting.

Sementara Bora bergabung dengan Hook Entertaiment sebagai aktris dan Hyorin menjalankan agensi sendiri bernama, Bridge Enteraiment.

Hyorin sendiri baru saja merilis lagu Dally pada 24 April 2018 yang turut berkolaborasi dengan rapper Gray.

Lagu tersebut merupakan bagian dari proyek single Set Up The Time yang dirilis pada 23 April 2018. Ini juga merupakan proyek lagu pertamanya usai meninggalkan Starship Entertaiment.

(edh)