JAKARTA - Gisel dan Gading Marten sedang hangat dibicarakan saat ini. Kabar perceraian orangtua Gempi ini menyita perhatian masyarakat, karena selama hidup bersama dalam bahtera rumah tangga, Gisel dan Gading tidak pernah menerima kabar miring.

Baca Juga: Gisella Anastasia Akui Sempat Dua Kali Dibohongi oleh Gading Marten

Dalam sebuah video di channel YouTube Boy William yang ditinjau Okezone pada Jumat (7/12/2018), Gisel akhirnya mengakui dan berani menceritakan perasaannya setelah memutuskan untuk berpisah dengan Gading.

Gisel membeberkan, dia sempat merasa bimbang dan bergumul dengan keputusannya sekira 1,5 tahun. Berbulan-bulan bimbang, Gisel akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan pria yang sempat bersamanya sejak 14 September 2013 silam itu.

“Ya itu sih bergumulnya untuk tetap in this marriage or separated , itu sudah satu setengah tahun,” ungkap Gisel saat ditanya Boy William.

“Waktu yang singkat buat orang-orang pasti, cuman ya segitu kemampuan kami terbaik,” ucap Gisel.

Saat ditanyakan hal yang paling dirindukan sejak memutuskan bercerai, wajah Gisel mendadak sendu. Terlihat ibu Gempita Nora Marten ini menahan tangis, walau akhirnya dia meminta tisu pada Boy William.

“Pasti ada yang hilang, tapi better, mungkin better. Ya by the time lah. Kamu mau buat aku nangis, ya? Ah rese lo! Pasti kamu punya tisu dong, mana?” ujar Gisel sambil menahan keharuan yang disisipi bercanda.

Setelah menghapus air matanya, Gisel perlahan menceritakan hal yang paling membuatnya rindu akan masa lalu. Gisel mengakui merasa kehilangan dan sedih karena sudah tidak bisa bersama-sama seperti dulu.

Baca Juga: Datangi Desainer Ternama, Syahrini dan Reino Barack Pesan Baju Nikah?

“Yang aku sangat rindukan mungkin kebersamaan sebagai orangtua Gempi, karena pasti masih bisa bareng, mungkin nonton dia show di sekolah atau apa, cuman kan tapi pasti enggak bisa bareng-bareng seperti dulu lagi kan, hilang pasti,” ungkap Gisel.

(LID)