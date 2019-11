SEOUL- Drama Senin-Selasa tvN, Mama Fairy and the Woodcutter merilis foto terbaru dari Moon Chae Woon dan Yoon Hyu Min. Drama fantasi Mama Fairy and the Woodcutter diadaptasi dari serial webtoon terkenal.

Baca Juga: Song Joong Ki Akui Gugup Beradu Peran dengan Moon Chae Won

Drama ini bercerita tentang seorang bidadari bernama Sun Ock Nam (Moon Chae Woon) yang telah menantikan reinkarnasi suaminya selama 699 tahun.

Di masa modern, Sun Ock Nam bekerja sebagai seorang barista sambil menunggu reinkarnasi suaminya. Ia bertemu dengan Jung Yi Hyun (Yoon Hyun Min) dan kim Geum (diperankan oleh Seo Ji Hoon), yang mana salah satu dari mereka diyakini adalah reinkarnasi suami yang dinantikannya.

Melansir Soompi, Senin (19/11/2018), Jung Yi Hyun mulai mengingat kenangan dari kehidupan sebelumnya dan Sun Ock Nam semakin percaya diri dengan keyakinan bahwa Jung Yi Hyun adalah reinkarnasi suaminya. Percintaan aneh antara keduanya mulai berkembang karena kecurigaan yang awalnya dimiliki Jung Ji Hyun pada Sun Ock Nam berubah menjadi perhatian.

Dalam foto yang diungkap, Sun Ock Nam terlihat putus asa karena baju perinya yang hilang. Di foto lain, Sun Ock Nam tampak digendong oleh Jung Yi Hyun.

Di episode-episode sebelumnya, kisah cinta keduanya di masa lalu tidak pernah ditampilkan. Namun, kisah masa lalu pasangan ini akan mulai terungkap pada episode minggu ini.

Baca Juga: Tahun Depan, Rezky Aditya Siap Melangkah ke Pelaminan

Sementara itu drama Mama Fairy and the Woodcutter cukup menarik minat penonton drama korea dengan mencatat rating rata-rata nasional sebesar 5,6 persen untuk penayangan perdananya. Rating drama ini menjadi rekor baru untuk drama yang tayang Senin dan Selasa di tvN.

(LID)