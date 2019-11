JAKARTA – Idol-aktor Cha Eun Woo akan menyambangi Indonesia untuk memeriahkan Indonesian Television Awards (ITA) yang ditayangkan secara langsung oleh RCTI dan MNCTV, malam ini (31/10/2018). Sebagai bintang tamu, Cha Eun Woo dikabarkan turut berpartisipasi dalam memeriahkan ajang bergengsi tersebut.

Rori Hastomo Sudjarwo, Head of Corporate Secretary Division RCTI mengungkapkan, bintang My ID Is Gangnam Beauty itu akan sepanggung dengan para host Indonesian Television Awards: Daniel Mananta, Okky Lukman dan Robby Purba.

“Cha Eun Woo rencananya akan ada chit chat dengan para host. Setelah itu, dia juga akan membacakan salah satu nominasi di ITA,” ujar Rori dalam pesan pendeknya kepada Okezone, pada Rabu (31/10/2018).

Cha Eun Woo akan menjadi satu dari sederet selebriti yang memeriahkan perhelatan ITA 2018, selain Charli XCX, Isyana Sarasvati, Rossa, Rizky Febian, hingga Via Vallen. Sebelumnya, idol-aktor 21 tahun itu sempat menyapa para penggemarnya di Tanah Air lewat akun Twitter resmi RCTI.

Dalam video itu, Eun Woo mengaku tak sabar untuk bisa bertemu kembali dengan penggemarnya di Indonesia. “Apa kabar penggemar Indonesia? Sampai bertemu di Indonesian Television Awards. Saya cinta kalian semua,” ucapnya pada awal Oktober silam.

Ini merupakan kedatangan ketiga Eun Woo ke Indonesia setelah sebelumnya dia bertandang bersama grupnya, ASTRO. Kedatangan perdananya bersama ASTRO saat menggelar fan meeting di Balai Kartini, Jakarta Selatan, pada 22 Oktober 2016. Kala itu, Eunwoo cs juga tampil live di program Dahsyat RCTI.

Sementara kedatangan kedua Cha Eun Woo saat ASTRO bersama EXO dan NCT 127 tampil dalam Music Bank Jakarta yang digelar di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 2 September 2017. Dalam penampilannya, ASTRO melantunkan salah satu single andalan mereka, Baby.

Sebagai bintang Korea yang tengah naik daun, Cha Eun Woo memang banyak digandrungi kaum hawa. Selain memiliki wajah baby face, Eun Woo juga dikenal lewat proyek akting terbarunya bersama Im Soo Hyang, My ID is Gangnam Beauty. Tak hanya populer di Korea Selatan, drama itu juga meraih sukses di pasar internasional dengan rating rata-rata mencapai 5,75 persen.

Sebelum Cha Eun Woo, tahun lalu, ITA juga sukses mendatangkan Minho ‘SHINee’ dan Foxes sebagai bintang tamu. Indonesian Television Awards 2018 akan tayang malam ini (31/10/2018), pukul 21.00 WIB.

