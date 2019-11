SEOUL – Aktor yang juga penyayi Kwak Dong Yeon telah dikonfirmasi untuk tampil dalam drama mendatang SBS. Agensi yang menaunginya FNC Entertainment mengatakan kepada Chic News, “Kwak Dong Yeon kembali ke layar kaca melalui Revenge is Back setelah pekerjaan terbarunya My ID Is Gangnam Beauty.

Kabarnya, informasi melalui agensi mengatakan bahwa Kwak Dong Yeon akan memainkan peran Oh Se Ho, seorang ketua dewan baru yang selalu tersenyum ketika ia bertugas di sekolah menengah atas, dirinya memiliki kehidupan yang keras. Tak lupa, dalam drama ini juga akan dibumbui dengan sebagian cinta segitiga antara para permain.

Baca Juga: Dikritik Netizen soal Badan Melar, Marissa Nasution Berikan Balasan Menohok





Aktor muda ini bergabung dengan bintang lainnya, seperti Yoo Seung Ho dan Jo Bo Ah dalam drama. Revenge Is Back menceritakan kisah Kang Bok Soo diperankan oleh Yoo Seung Ho, yang mencari cara untuk balas dendam sebagai orang yang telah dewasa dengan kembali ke sekolah masa kecilnya, ternyata kedatangan itu langsung diusir setelah dituduh melakukan penindasan. Jo Bo Ah memainkan Son Soo Jung, cinta pertama Bok Soo yang sekarang mengajar di sekolah.

Sosok Kwak Dong Yeon memang selalu mencuri perhatian para penonton berkat garis wajahnya yang tegas, serta pembawaannya yang dingin namun sangan perhatiann dan kemampuan aktingnya yang apik mampu membuat banyak orang penasaran termasuk kaum hawa.

Baca Juga: Bocoran Terbaru Tunjukkan Pedang Thanos & Senjata Misterius di Avengers 4





Kwak Dong Yeon sudah memulai bermain drama sejak tahun 2012 seilam, tepatnya sejak ia tampil dalam drama My Husband Got a Family sebagai Bang Janggon. Tak disangka, berkat aktingnya yang memukau membuatnya menerima penghargaan Best Young Actor di Korea Drama Awards.

Tak berhenti di situ, Kwak Dong Yeon kembali mendapat penghargaan Best Young Actor di KBS Drama Awards tahun 2014 lewat drama Inspiring Generation. Sebelumnya aktor tampan ini juga telah muncul di drama termasuk Moonlight Drawn by Clouds, Fight My Way, Into the World Again, Radio Romance, dan banyak lagi. Demikian seperti dilansir Soompi.

(edi)