LOS ANGELES - Christopher Robert Evans adalah aktor yang memainkan peran Captain America dalam Marvel Cinematic Universe (MCU).

Setelah film Avengers 4, Chris Evans tidak akan kembali untuk memerankan super hero patriotik ini, karena rumor-rumor di internet mengatakan perannya sebagai pemimpin Avengers akan digantikan oleh Captain Marvel.

Berikut adalah ringkasan singat mengenai sejarah karirnya dalam dunia perfilman.

Sebelum menjadi Captain America, Chris Evans sebelumnya juga pernah memerankan super hero Marvel sebagai Human Torch dalam film Fantastic Four (2005) dan sekuelnya, Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007).

Selain perannya dalam film super hero, Chris juga pernah bermain dalam film seperti Not Another Teen Movie (2001), Sunshine (2007), Scott Pilgrim vs. the World (2010), Snowpiercer (2013), dan Gifted (2017).

Sebelumya pada tahun 2014. Chris pernah mengatakan begitu kontraknya dengan Marvel habis, ia ingin mengurangi berakting dalam film, sehingga ia bisa menyutradarai film.

Pada tahun ini pula, ia menggarap film pertamanya yang berjudul Before We Go, yang dibintangi oleh Chris Evas sendiri Pada 26 Maret tahun 2018, Chris memulai debut berakting di atas panggung Broadway yang berjudul Lobby Hero.

Dalam produksi ini, Chris Evans berhasil membawa pulang penghargaan Broadway.com Audience Awards dalam kategori Aktor Terfavorit di dalam Sebuah Pementasan.

Dengan selesainya proses syuting ulang Avengers 4, Chris Evans harus menggantung tamengnya sebagai Captain America.

Karena film sekuel dari Avengers: Infinity Wars ini adalah film terakhir dari Chris ini. Dalam Twitter resminya, Chris menulis.

“Secara resmi Avengers 4 selesai syuting. Hari ini adalah hari yang sangat beremosional. Memainkan peran ini selama 8 tahun kemarin merupakan kehormatan. Untuk semua di depan kameran, belakang kamera, dan di bangku penonton, terima kasih atas kenangannya. Aku bersyukur selamanya.”

Tweet ini pun ditanggap secara positif oleh banyak publik figur Hollywood, seperti contoh Ryan Reynolds, yang memainkan peran Deadpool dalam universe Marvel dan aktor/pegulat profesional Dwayne “The Rock” Johnson.

The Rock membalas tweet Chris dengan menulis.

“Perjalanan yang menakjubkan, saudaraku. Selamat atas berhasilnya menghidupkan karakter yang sangat ikonik. Keep on keepin’ on.”

Ryan Reynolds pun juga membalas tweet dari Chris tersebut dengan menulis.

“Aku tidak menangis. Aku hanya meneteskan air mata. Ada perbedaannya.”

