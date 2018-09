JAKARTA - Raja dangdut Rhoma Irama akan kembali menghentak panggung Synchronize Fest 2018 mendatang. Setelah sebelumnya, Rhoma Irama sempat mengisi daftar penampil Synchronize Fest pada 2016 lalu. Sontak ini menjadi kali kedua sang pelantun Begadang menjadi penampil pada acara musik lintas genre ini.

Lantas bagaimana perasaan Rhoma Irama dapat kembai tampil dalam pada Synchronize Fest 2018?

Lebih lanjut, Rhoma mengungkapkan rasa bahagia lantaran masih dilibatkan pada Synchronize. Ia pun menambahkan bila Synchronize bukan hanya menyajikan konsep musik semata, melainkan dapat memupuk rasa persatuan dengan banyaknya genre musik.

“Bahagia Soneta masih dibutuhkan dalam acara synchronize ini, sebagaimana yang tadi saya katakan bahwa, festival ini salah satu hal yang not just music,” kata Rhoma Irama saat dijumpai di kawasan Kemang, Jakara Selatan pada Selasa (25/9/2018).

“Tapi disini mengandung, katakanlah diplomasi budaya yang menyatukan bangsa yang sekarang ini kan Masya Allah kita membutuhkan persatuan itu,” sambungnya.

Baca Juga: Unggah Foto Seksi di Labuan Bajo, Wulan Guritno Diperingati Netizen

Oleh sebab itu, ia berharap dengan adanya Synchronize bisa menginspirasi banyak orang akan perbedaan-perbedaan musik di Tanah Air.

“Mudah-mudahan dengan Synchronize festival yang pada akhirnya dari aneka gendre ini bisa menginspirasi perbedaan-perbedaan yang ada untuk kita satukan,” imbuhnya.

Kendati begitu, untuk konsep penampilan yang disuguhkan oleh ayah dari Ridho Rhoma ini masih dirahasiakan. Yang jelas bakal ada penampilan spesial dari dirinya dan band Soneta (band dari Rhoma Irama).

“(Persiapan) Mungkin agak berbeda, harus tampil. Saya kira ada (penampilan khusus),” ungkapnya.

Senang akan kembali tampil pada Synchronize 2018, Rhoma Irama sembari berseloroh bakal siap untuk menyanyikan lagu-lagu hitsnya.

“Gimana entar kalau dikasih tahu, nggak suprise dong. Ya (kalau berapa lagunya) itu tergantung aja, saya siap aja berapa lagu,” tutupnya.

Sebagai informasi, sederet nama besar siap mengisi line up Synchronize fest 2018 adalah Dewa 19 feat Ari Lasso dan Once Mekel, Sheila On 7, Dipha Barus, Seringai, Burgerkill dan masih banyak lagi siap memghentak panggung Synchronize. Dan untuk panggung sendiri tersedia 6 panggung yakni Dynamic Stage, Forest Stage, Lake Stage, District Stage, Gigs Stage dan XYZ Stage.

Synchronize Fest 2018 akan dihelat di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 5,6,7 Oktober 2018 mendatang.

Baca Juga: Unggah Foto Kenakan Baju Terbuka, Ketiak Pamela Safitri Jadi Bahan Bully

(edi)