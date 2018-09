JAKARTA – Kabar kedekatan sutradara Jose Purnomo dan aktris Angel Karamoy belakangan ini sempat menjadi buah bibir. Jose Poernomo pun tak menampik bahwa adanya hubungan spesial yang ia jalin bersama kakak kandung Kezia Karamoy tersebut.

Belum lama ini, Jose akhirnya mengunggah potret kebersamaannya dengan janda dua anak tersebut. Tak sembarang foto bersama, keduanya pun nampak mesra ketika mengabadikan momen di dalam mobil tersebut.

Dalam foto itu terlihat keduanya kompak mengenakan kaus berwarna hitam. Angel yang memperlihatkan jarinya yang membentuk lambang metal itu terlihat duduk di hadapan Jose. Tubuh keduanya pun nampak saling bersentuhan.

Kebahagiaan nampak terlihat dari wajah Angel yang bersandar pada dada Jose. Sementara itu, Jose yang merangkulkan tangannya ke pinggang Angel mengarahkan pandangannya ke kamera dengan ekspresi datar.

“This is how we roll,” tulis Jose dalam unggahan di Instagram, Sabtu 22 September 2018 seperti dikutip Okezone.

Tidak hanya satu, Jose pun mengunggah dua foto lainnya bersama Angel Karamoy. Ketiga foto tersebut sama-sama diambil di dalam sebuah mobil. Dalam foto selanjutnya, terlihat Angel yang mengenakan pakaian formal berfoto dengan Jose yang berpakaian casual yaitu kaus berwarna abu-abu serta sebuah kacamata hitam. Di foto tersebut, Angel terlihat merangkul sutradara berusia 50 tahun tersebut.

Melengkapi unggahan tersebut, penggarap film horor Mall Klender itu menuliskan sebuah keterangan untuk foto tersebut. Sebuah keterangan singkat bernada romantis pun dituliskan oleh Jose.

“Pertama dari segalanya,” tulis Jose.

Berbeda dari Jose Poernomo, Angel Karamoy nampaknya masih malu-malu untuk mengunggah foto kemesraannya dengan sang sutradara. Hingga saat ini, di akun Instagramnya belum ada foto yang menunjukkan adanya hubungan spesial antara Angel dan Jose.

Seperti diketahui di awal September, hubungan Angel Karamoy dan Jose Poernomo menjadi buah bibir warganet. Hal tersebut berawal dari video kemesraan mereka yang tersebar di Internet. Menanggapi hal terseubut, Jose pun mengakui bahwa hubungannya dan wanita berusia 31 tahun tersebut sudah terjalin sejak lama.

“Iya memang sudah lama (pacaran) dan enggak ditutup-tutupin kok. Belum satu tahun. Ya kan dia pernah main film saya juga. Memang enggak ada yang disembunyikan” ungkap Jose Poernomo daat dihubungi awak media melalui sambungan telefon, Senin (3/9/2018).

