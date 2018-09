JAKARTA - Cinta Laura kini tengah menikmati manisnya hubungan spesial bersama sang kekasih, Frank Gracia.

Melalui deretan foto instagram, serta ungkapan cinta dalam kolom caption bisa membuktikan jika dua sejoli ini memang sedang dimabuk asmara.

Misalnya saja yang terlihat pada satu tahun perayaan hubungan mereka. Sang kekasih kembali bernostalgia pertemuan pertama dirinya dengan Cinta Laura.

Frank yang kala itu berstatus sebagai kakak kelas Cinta di Colombia University mengakui ia jatuh cinta pada pandangan pertama.

- Baca Juga: Foto Bareng BLACKPINK, Cinta Laura Dinilai Cocok Jadi Member Ke-5

"A year ago I took this picture at dinner with Cinta, called my brother and told him I think I fell in love," tulis Frank (23/9/2018).

Pria asal Amerika Latin itu lantas mengenang momen spesial dimana dirinya dan Cinta menghabiskan waktu. Mulai dari menaiki unta, hingga menikmati sensasi berbeda berenang di Meksiko.

"Fast forward a year and we’ve ridden camels in Sahara, jet ski’d in the Caribbean, gotten lost in the streets of Hong Kong, and swam in sinkholes in Mexico. I am very excited to see how we can top year one," sambungnya.

Membalas kenangan indah ini, Cinta pun lantas menuliskannya dalam kolom komentar.

Ia berkata, dirinya pun juga memiliki kebahagiaan saat bersama Frank. Bahkan pelantun lagu Love Needs Money itu sudah tidak sabar untuk bisa kembali berpetualang dengan Frank.

"Baby, It’s been a lovely year with you. And I can’t wait to make more amazing memories. I miss you deary,” balas Cinta

Sayang, harapan itu belum bisa diwujudkan pasangan ini. Hal tersebut dikarenakan Cinta yang kini berada di Bali, untuk menghadiri salah satu festival film disana.

(edh)