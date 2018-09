SEOUL – Zico merupakan seorang rapper yang juga dikenal dengan kemampuannya dalam memproduksi lagu sendiri. Ternyata, di balik kemampuannya itu, ada sebuah permasalah yang pernah menimpanya dan menjadi alasan baginya untuk menciptakan lagu sendiri.

Dalam tayangan Joy of Conversation pada 22 September silam, Zico menceritakan bagaimana timbul banyak permasalahan di agensinya dulu. Permasalahan itu membuat banyak produser dan komposer angkat kaki dari label mereka.

Karena keterbatasan produser dan komposer, Zico merasa harus bergerak dan berbuat sesuatu agar bisa debut dengan cepat. Dari situ lah mantan kekasih Seolhyun 'AOA' itu mulai mencoba untuk menciptakan lagu sendiri.

“Aku harus debut, tapi tidak ada seorang pun lagi di agensi yang bisa menciptakan lagu. Jadi, aku berpikir kalau aku harus membuat lagu sendiri. Aku mulai belajar dari produser lain dan lagu pertama yang aku ciptakan ialah NalinA,” cerita leader Block B itu seperti dilansir Soompi, Senin (24/9/18).

Zico bercerita bahwa banyak lagu dari komposer lain yang tidak cocok dengan warna musik Block B. Walau menciptakan lagu tidak lah mudah, tapi karena alasan itu Zico memberanikan diri sebisa mungkin menciptakan lagu untuk grupnya.

“Kami tidak bisa menemukan sebuah lagu yang cocok dengan warna Block B. Jadi, dengan memberanikan diri, aku mulai menciptakan lagu. Aku menciptakan lagu agar aku bisa hidup,” jelas Zico.

Bukan hanya 1 atau 2 lagu yang sudah diciptakan oleh Zico. Ia diketahui sudah menciptakan banyak lagu, baik untuk album solonya maupun album Block B dan artis lain. Dari banyaknya lagu yang sudah ia ciptakan, Zico mengungkapkan bahwa lagu Boys and Girls dan I Am You, You Are Me menjadi lagu yang paling banyak mendatangkan uang dari hasil royaltinya.

Lebih lanjut, Zico menceritakan bagaimana hasil royaltinya itu tidak ia gunakan sepenuhnya secara pribadi. Pria 26 tahun itu menunjukkan sisi manisnya sebagai seorang anak.

Zico mengaku bahwa uang yang ia dapat dari royalti digunakan untuk membayar utang-utang orang tuanya. Bahkan, dirinya mengaku bahwa barang pertama yang ia beli dari hasil royalti itu ialah sebuah speaker.

