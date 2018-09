LOS ANGELES - Film The Nun garapan Corin Hardy ini sempat menjadi buah bibir dikalangan pencinta film horror. Karena film ini merupakan salah satu spin-off dari film horror ternama, yaitu The Conjuring 2, dan merupakan seri kelima dari The Conjuring Universe.

Film The Nun sejauh ini berhasil meraih keuntungan kotor sebesar USD 228 juta (sekitar Rp3,4 triliun). Namun, dibalik kesuksesan secara komersil, film ini mendapatkan banyak kritik dari para krikitus film, maupun penonton kasual.

Dalam website review aggregator seperti Metacritic dan Rotten Tomatoes. Banyak netizen yang mengkritik bahwa film “The Nun” kurang memiliki plot cerita yang kuat.

Beberapa dari mereka bahkan sudah bosan dengan jumpscare yang ada di film ini, dan pergerakan alur cerita yang lama.

Bilge Ebiri dari RollingStone.com menuliskan ulasan dan opininya mengenai film ini. Ia menilai “horror yang bagus membutuhkan antisipasi agak bisa bekerja dengan baik, namun akan susah untuk berantisipasi apabila kita sudah tahu apa yang akan terjadi nantinya.”

Meskipun demikian, tidak sedikit juga kritikus yang memuji film ini. Mulai dari aspek visual yang sangat memuaskan, atmosphere mencekam yang dapat kita rasakan, dan performa akting Demián Bichir dan Taissa Farmiga.

Seperti yang dilansir IndieWire.com, Jamie Righetti menuliskan opini positifnya akan film ini.

“The Nun mempunyai beberapa jumpscare yang baik, itu juga bisa menjadi bukti bahwa terkadang horror yang paling menakutkan adalah sesuatu yang kita tidak mengerti,” tulis Jamie.

Secara keseluruhan, film ini mendapatkan ulasan yang beragam, baik dari kritikus, maupun dari penggemar film.

