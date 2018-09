View this post on Instagram

Dan bulu mata pun copot karena termewek2 pas ijab, hehehe... Masih umur 20 tahun waktu itu. Kenapa nikah muda? Karena calon suaminya sosok dewasa yang siap bertanggung jawab dan bertumbuh bersama. Itu aja. Waktu itu uang di tabungan kami jumlahnya cuma cukup buat makan sehari2 dan bayar kontrakan aja. Kadang2 kurang malah. Kunci 16 tahun pernikahan ini cuma pandai menertawai hidup. Hihihi... Iya, karena hidup itu lucu. Ketika kita merasa sulit, justru disitu berkahnya. Ketika kita merasa berlebih, disitu justru letak cobaannya. Bersyukur punya teman hidup yang stok senyumnya nggak habis2. Perjalanan masih panjang nih @indrabrasco , yuk ketawa lagi! 🤪😂🤣😍