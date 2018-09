LOS ANGELES – Film bertema horror, The Nun menguasai box office Amerika Serikat dengan perolehan USD 53,5 juta sejak penayangan pada 6 September 2018 hingga Minggu ini.

Melansir Box Office Mojo (10/9/2018) Film Spin Off produksi Warner Bros ini sukses mengalahkan pesaingnya yaitu Crazy Rich Asians yang hanya mampu meraih USD 13.6 juta pada weekend perdana penayangan di tanggal 15 Agustus 2015.

Sayang, banyak dari kritikus film yang menilai cerita The Nun tidak sesuai dengan ekspektasi kebanyakan orang. Misalnya saja mengutip dari The Forbes, jalan cerita dari The Nun yang dianggap kurang masuk akal.

“Aku melihat ada lompatan cerita yang tidak ku pahami. Penggunaan kekuatan supranatural, ataupun sedikitnya hantu tersebut muncul dalam film,” ujar Scott seorang kritikus fim.

Namun kritikan tersebut seolah tidak mampu mengalahkan rasa penasaran penonton terhadap film garapan sutradara Corin Hardy. Hingga akhirnya berhasil menempati urutan pertama box office.

Di sisi lain, Film Crazy Rich Asians harus berpuas diri turun menjadi runner up setelah selama tiga minggu berturut – turut menjadi jawara box office Amerika Serikat.

Film yang diadaptasi dari buku best seller karya Kevin Kwan itu berkisah tentang Rachel Chu (Constance Wu), seorang profesor berdarah China-Amerika yang terbang ke Singapura demi bertemu keluarga sang kekasih, Nick Young (Henry Golding). Di sana, ia harus berhadapan dengan keluarga Young yang kaya raya, namun tak bersahabat.

Sedangkan Film Peppermint yang bergenre action, drama, dan thriller ini menempati urutan ketiga di box office Amerika Serikat dengan perolehan USD 13,2 juta yang hanya berjarak tipis dengan film Crazy Rich Asians.

Pepperminta yang tayang pada 7 September 2018 ini berkisah tentang seorang wanita bernama Riley North (Jennifer Garner) yang terbangun dari koma setelah suami dan anak perempuannya terbunuh secara brutal.

Ia pun lantas mencari keadilan tersendiri dengan cara balas dendam kepada para pembunuh itu.

Sementara itu, film keluarga Christopher Robin yang dirilis pada bulan Agustus harus berpuas diri menempati urutan ke tujuh yang dikalahkan oleh Mission Impossible.

Pada posisi kesepuluh, ada film BlacKkKlansman mengisahkan Ron Stallworth, seorang detektif di Colorado yang kecerdasannya melebihi orang kulit putih.

Film bergenre thriller ini juga lekat dengan isu sara dimana masyarakat kulit putih dan kulit hitam menjadi salah satu fokus film yang berlatar tahun 1978.

Berikut Okezone merangkum 10 film box office yang bisa menjadi referensi tontonan anda

1. The Nun

2. Crazy Rich Asians

3. Peppermint

4. The Meg

5. Searching

6. Mission : Immpossble – Fallout

7. Disney’s Christopher Robin

8. Operation Finale

9. Alpha

10. BlacKkKlansman

