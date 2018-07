JAKARTA – Belum lama ini rapper Young Lex mendapatkan kesempatan untuk bisa tampil di acara Yo! MTV Raps Experience di Kuala Lumpur, Malaysia. Young Lex menjadi satu-satunya rapper perwakilan dari Indonesia yang berkesempatan menampilkan karyanya di acara TV khusus musik itu.

Bukan ucapan selamat ataupun dukungan yang diterima oleh pria berusia 26 tahun itu, melainkan cibiran dan komentar pedas dari para warganet asal Indonesia.

Ada yang menuding Young Lex melakukan suap terhadap pihak penyelenggara agar bisa tampil di acara rap terbesar se-Asia Tenggara itu. Bahkan, tak sedikit yang menyebut Lex sama sekali tidak pantas mengisi acara di luar negeri.

Menghadapi segala macam cemoohan, pria yang kerap disapa Alex itu mengaku tak mau ambil pusing. Pasalnya, segala macam tuduhan yang ditujukan padanya sama sekali tidak benar.

“Gue di sana diundang untuk perform sebagai perwakilan dari Indonesia. Gue enggak mengajukan diri, gue enggak minta. Di sana juga gue dibayar, bukan bayar mereka, makanya gue bingung sama orang yang bully gue,” ungkap Young Lex saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (3/7/2018).

Saat mengisi acara disana pun, Alex memilih untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia. Pelantun ‘Nyeselkan’ itu mengaku bangga dengan bahasa yang dimilikinya dan akan terus memakai bahasa Indonesia dimanapun ia tampil.

“Ketika gue ngobrol sama sutradaranya, kalau pengen pake bahasa Iindonesia you good, bro, just do it. Terus gue mulai iya juga ya kenapa K-Pop pede pakai bahasa Korea, kenapa kita bangsa Indonesia enggak bangga pakai bahasa Indonesia,” ungkap Alex.

Berbanding terbalik dengan para warganet asal Indonesia yang kerap melakukan cyber bullying kepadanya, apresiasi besar justru ia dapatkan dari luar negeri. Usai mengisi acara besutan MTV Asia itu, Alex mengaku mendapatkan banyak dukungan dari warganet mancanegara.

“Mereka apresiasi banget, ada fans dari Thailand yang DM, ada dari China, beberapa juga dari Malaysia dan Singapura juga banyak. Cuma di Indonesia aja enggak ada yang apresiasi,” kata Alex.

“Tapi enggak apa-apa, (itu) enggak akan berpengaruh ke gue karena gue akan tetap lakukan apapun yang gue suka,” lanjut pelantun lagu ‘Slow’ itu.

(sus)