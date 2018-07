LOS ANGELES - Selena Gomez hingga saat ini nampaknya masih menikmati masa penyembuhan pasca operasi ginjal yang dia lakukan tahun lalu. Dia melakukan transplantasi menggunakan ginjal temannya, Francia Raisa untuk melawan penyakit lupus yang menggerogoti tubuhnya.

Dalam sebuah wawancara belum lama ini, Selena baru saja mengungkapkan rencana karirnya dalam waktu dekat. Dia mengatakan untuk semantara ini dia akan menunggu hingga dia sembuh.

“Sejujurnya, saya memilih sedikit melangkah mundur,” kata Selena, seperti dikutip dari laman Billboard, Senin (2/7/2018).

