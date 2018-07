JAKARTA - Baru-baru ini, presenter Deddy Corbuzier dikabarkan tengah dekat dengan seorang wanita bernama Sabrina Chairunnisa. Kabar tersebut beredar dari sebuah foto kebersamaan mereka di salah satu akun gosip.

Terkait hal itu, Deddy Corbuzier pun menjelaskan, bahwa foto dirinya bersama Sabrina Chairunnisa yang beredar di akun gosip itu, diambil oleh netizen yang tidak bertanggungjawab.

Hal itu diungkapkan Deddy Corbuzier melalui akun Instagram pribadinya. Bahkan, mantan istri Kalina Ocktaranny itu, mengunggah sebuah foto yang berisi percakapan antara netizen bersama akun gosip tersebut.

Baca Juga: Mengidap Disleksia, Putra Deddy Corbuzier Jadi Lulusan Terbaik di Sekolah





Terlihat pada percakapan itu, netizen menawarkan kepada akun gosip untuk memuat foto kebersamaan Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa. Di mana foto itu di ambil melalui akun istagram pribadi Sabrina Chairunnisa yang dikunci.

Pada unggahan itu, Deddy Corbuzier juga mengingatkan kepada netizen yang menyebarkan foto ke akun gosip tersebut untuk meminta maaf kepada dirinya, secepat-cepatnya. Deddy Corbuzier pun, melengkapi unggahan foto tersebut, dengan kalimat yang mengingatkan kepada penyebar foto dirinya.

"@mitalamita hello Mita... SLIDE KE KANAN... beberapa saat yang lalu... Foto saya masuk ke akun @lambe_turah dan anda mengambil nya dari sebuah akun yang saat itu DI LOCK... that's legally wrong... Dan kalau anda pikir saya DIAM SAJA.. U wrong again... Saya hanya bicara bila saya sudah punya bukti... And now... DM anda dgn lambe berhasil team saya Hack... and now we have all proof going on... So what about JAIL? U mess up with a very wrong person... I'm taking u down," tulid Deddy di Instagramnya, Minggu 1 Juni 2018.

"Info for all... Saya sejak dulu tidak suka mengumbar masalah pribadi saya... Krn tdk ada inspirasi dr sana.. Yang saya post dan sebarkan adalah karya. Not private gossips and cheesy life or love life. Thanks u smart people... Oh @mitalamtia we are not done get. #salahorang," sambungnya.

Melihat unggahan tersebut, para warganet pun ikut berkomentar. Sebagain besar dari mereka pun menunjukkan berbagai kalimat pujian.

"Hahahaha baguuuus om @mastercorbuzer, gimanaa kerjaanya cuman ghibah oranggg... Semoga jadi pembelajaran jg...," ujar @tinaabdrasyid.

"Muantabbb pak master.... ane dukung," sahut @mpok.neni.

"You are really really gantleman @mastercorbuzier," sambung @afif_siregar.

Baca Juga: Dekat dengan Finalis Puteri Indonesia, Deddy Corbuzier Dapat Dukungan Mantan Istri

Sebelumnya, presenter sekaligus mentalis Deddy Corbuzier dikabarkan tengah dekat dengan seorang wanita bernama Sabrina Chairunnisa. Kabar tersebut beredar dari sebuah foto kebersamaan Sabrina dengan mantan suami dari Kalina Ocktaranny, Deddy Corbuzier.

Melalui akun Instagram pribadinya, Sabrina mengunggah potret kebersamaannya dengan Deddy. Terlihat dalam foto tersebut, Deddy tengah mengecup mesra bagian samping wajah Sabrina. Sementara itu, finalis ajang Puteri Indonesia ini melemparkan senyum bahagia ke arah kamera.

(edi)