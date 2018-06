JAKARTA - Pedangdut Dewi Perssik tak segan-segan memberikan imbalan kepada para asisten hingga penata riasnya usai semua pekerjaan tuntas dengan angka yang pantas. Tak tanggung-tanggung, wanita yang akrab disapa Depe tersebut bersedia memberikan gaji dengan angka fantastis yang jumlahnya mencapai puluhan juta untuk setiap orang.

Hal tersebut disampaikan saat dijumpai di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Semua pengeluaran untuk asisten juga penata rias ia catat secara rapi sebagai bukti jika hal tersebut tidak dibenarkan oleh yang bersangkutan.

"Kalau dibilang gajinya Rp9 juta, Molly (mantan asisten Depe) sama saya Rp9 juta. Kak Fani (manajer Depe) sama saya sebulan di televisi Rp30 juta. Orang make up saya sebulan Rp 30 juta. Itu lain kalau off air. Kak Fani kalau off air dapat dari saya Rp 10 juta," ujar Depe pada Senin 25 Juni 2018.

"Kalau mereka bilang tidak, saya bisa jabarin semua buku tabungan saya. Karena pembayaran kan ada rinciannya. Ada buktinya," imbuhnya.

Lebih lanjut Depe merasakan keanehan saat orang-orang yang bekerja dengannya justru memilih untuk tidak bersyukur dan masih melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan. Lebih parah lagi saat nama pelantun tembang Mimpi Manis tersebut yang dijadikan jaminan.

"Cuma makanya kalau dibilang kok enggak bersyukur ya sampai asisten pinjem-pinjem duit. Itu bukan urusan saya, saya nggak tahu. Kalau mereka sampai pinjem-pinjem duit berarti tandanya enggak bersyukur dengan menjual nama saya. Saya kan ibunya, ibaratnya, ngomong saja sama saya bahwa saya kurang duit karena begini, begini," ungkap mantan istri Saipul Jamil ini.

Fakta seputar gaji para asisten Depe diungkapkan usai penjelasan kronologi terkait pembantu yang membawa barang-barang pribadi pedangdut kelahiran Jember, Jawa Timur ini. Bagi Depe, ia siap memberikan gaji yang pantas sesuai pekerjaan yang telah dilakukan tanpa harus menipu atau melakukan pencurian.

Kini kasus tersebut telah menemukan titik temu dan tidak dibawa ke ranah hukum. Depe memilih memaafkan mantan pembantunya tersebut setelah proses yang cukup panjang untuk bisa saling berkomunikasi.

