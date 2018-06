JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Aura Kasih, beberapa waktu belakangan ini ramai dibicarakan. Hal tersebut terjadi lantaran sempat muncul sebuah video porno berdurasi singkat, dimana sang pemeran wanita memiliki wajah yang dikatakan mirip dengannya.

Sempat mengklarifikasi bahwa bukan dirinyalah wanita yang ada dalam video tersebut, mantan kekasih Glenn Fredly ini mengaku masih saja banyak yang bertanya mengenai hal tersebut. Bahkan ia mengaku sempat berkonsultasi dengan pihak kepolisian dan sempat berpikir untuk melaporkan hal tersebut.

"Bingung, soal gosip yg lagi heboh.. yg nyebar fitnah kalau perempuan yg di dalam video tersebut adalah saya. Sempet nanya sama bbrp teman polisi di jakarta, baiknya d laporin atau gimana?," tulis Aura Kasih pada akun Instagramnya.

"Sempat berfikir juga, ah sudah deh. Ngabisin waktu aja dan percuma juga.. tapi kalau d diemin juga makin banyak orang nanya2.. serba salah," sambungnya.

Dalam postingannya, pelantun Mari Bercinta ini juga menyatakan bahwa 8 tahun silam, ia juga pernah difitnah dengan hal yang serupa. Ia pun mengaku merasa sedih dan marah, atas tudingan yang tidak jelas asal usulnya tersebut.

"Inget ga? Tahun 2010 gw jena juga fitnahan yg sama... Katanya gw ada di salah sayu video yg tdk pantas .... Saat itu sempat kesel, sedih, marah... Krna kok bsa d sangkut pautkan ya...," tambahnya.

Unggahan Aura Kasih pun mendapat cukup banyak komentar dari netizen. Banyak yang meminta dirinya untuk tidak ambil pusing, tetap banyak pula yang memintanya untuk mengadakan konfrensi pers bersama pihak kepolisiam, agar tak banyak lagi orang yang bertanya mengenai hal tersebut.

"Dibawa santai aja. Yg penting saya percaya Aura Kasih ga mungkin dan ga akan pernah ngelakuin yg spt gitu:) anggap aja emang wajah kita pasaran aja spt kata neng. Keep on God's way," tulis Chandra_kuswoyo.

"Kalau saran saya, mending lapor ke kantor polisi, seteleh itu langsung ngadain konferensi pers di kantor polisi tersebut dengan media,, biar gak di tanyain terus mbak,, ntar terkesan bener padahal kan bukan pelaku di dalam video itu," tulis Ahmad86goo.

(aln)