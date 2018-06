LOS ANGELES – Prestasi gemilang kembali dicatatkan oleh film Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak di kancah internasional. Film karya Mouly Surya tersebut akan tayang secara terbatas di bioskop Amerika Serikat mulai hari ini, Jumat 22 Juni 2018.

Selain di Negeri Paman Sam, Marlina juga rencananya akan diputar di bioskop-bioskop Kanada mulai tanggal 29 Juni 2018. Marlina berhasil mencuri perhatian dunia setelah diputar di Directors Fortnight, Cannes, pada Mei 2017 lalu. Sejauh ini, Marlina sudah didistribusikan di lebih dari 40 negara dan masuk seleksi di beberapa acara festival film internasional.

“Festival film internasional seperti Cannes dari awal kami jadikan strategi penting sebagai etalase untuk memperluas jalur distribusi film. Theatrical Release di Amerika menjadi penting untuk memperkenalkan Mouly Surya dan film Indonesia ke audiens amerika secara umum,” kata produser Rama Adi melalui rilis yang diterima Okezone.

Sebelum Marlina, hanya ada beberapa film Indonesia yang berhasil mendapatkan tempat di layar internasional. Mereka adalah The Raid dan The Act of Killing.

Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak juga berhasil mengantar Marsha Timothy meraih penghargaan sebagai Best Actress dalam Sitges International Fantastic Film Festival di Spanyol tahun lalu.

Mengangkat eksotisme tanah Sumba, Marlina menceritakan kisah seorang janda yang mencari keadilan dan penebusan dosa. Nuansa ketegangan yang dihadirkan begitu terasa dengan kualitas akting memukau dari Marsha.

