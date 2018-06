JAKARTA - Nama Roy Kiyoshi sungguh menarik minat ppublik lantaran aksi penerawangan-penerawangan yang dilakukan. Tak hanya itu kemampuannya menerawang alam gaib juga mampu membuat sebagian orang terkesan hingga ingin tahu.

Belum lama ini, tampak Roy Kiyoshi justru menunjukan suatu penampilan yang jauh berbeda ketika berlibur ke negara Italia. Biasanya tampil dengan pakaian serba hitam ketika memandu sebuah program acara di salah satu acara program televisi swasta, tapi Roy menunjukkan sisi yang tak biasa selama liburannya.

Seperti yang terlihat dalam unggahan foto instagramnya @roykiyoshi belum lama ini. Presenter sekaligus pria indigo ini mengenakan pakaian yang berwarna-warni. Pada salah satu unggahannya, Roy tampak mengenakan pakaian berwarna biru senada dengan celana pendeknya dengan aksen hitam.

๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น A post shared by Roy Kiyoshi (@roykiyoshi) on Jun 17, 2018 at 2:36pm PDT

Tidak hanya itu pada foto lainnya, Roy justru mengenakan pakaian berwarna merah terang sembari bergaya. Tampilan Roy semakin tampan lengkap dengan mengenakan kacamata dengan warna coklat.

Untuk menyempurnakan foto tersebut, presenter itu menambahkan sebuah caption. "It's all about red," tulis Roy.

Sontak warganet yang melihat unggahan-unggahan foto tersebut lantas berkomentar. Tak sedikit dari warganet yang memuji tampilan dari Roy. Bahkan ada pula yang menyebut Roy sedikit berbeda dengan mengenakan baju tersebut.

"Auranya beda klo pke baju gini @roykiyoshi," tulis @kikykinomoto_.

"hmm memang gak tau mau ngomong apa pokoknya intinya koko itu memang the best di hati ku love you @roykiyoshi," tulis @yvonne_yeo_nanda.

"Aduh koko ototnya hehehe, balas komen aku dong koko. ๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜„๐Ÿ˜‰ @roykiyoshi," tulis @tasyabrina_d.h_2005.

Seperti diketahui, nama Roy Kiyoshi mulai melejit ketika memandu acara program televisi di salah satu stasiun televisi swasta. Lambat laun ia semakin dikenal hingga akhirnya menelurkan karya lain dengan bentuk buku yang bertajuk 'Indigo: The Story of Roy Kiyoshi.โ€™ Dalam buku itu, ia mengungkap kisah hidupnya. Dan rencananya buku tersebut akan diangkat ke layar lebar.

