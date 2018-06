JAKARTA - Kiprah Roy Kiyoshi dalam dunia hiburan Tanah Air saat ini terbilang mentereng, sebab ia bisa dibilang berhasil membuat publik tercengang dengan aksi-aksinya menerawang di alam gaib.

Bahkan, pria yang terlahir indigo itu, membuat sebagian masyarakat di tanah air menyukainya. Dengan adanya program dirinya berduet bersama artis Robby Purba di stasiun televisi swasta. Keduanya begitu kompak dalam membawakan acara tersebut.

Roy Kiyoshi juga mengungkapkan kedekatannya dengan Robby Purba itu, seperti adik dan kakak. Bahkan dirinya menganggap Robby Purba sudah seperti keluarganya, yang sering berbagi pengalaman dan melakukan diskusi-diskusi dengannya.

"Kedekatannya sangat baik sekali, kedekatanhya aku sama Robby tuh gak cuma abang ade, tapi lebih kaya family sih kaya orang tua juga, kaya aku bisa nanya ‘bang gue harusnya gimana ya bang? gue harus gimana?’ Aku kebanyakan nanya ke dia juga untuk nanyain gimana yang terbaik," kata Roy saat ditemui beberapa hari yang lalu.

"Dan biasanya kedekatannya sudah lebih dari brother sih, friendship, family sih lebih tepatnya jadi kadang dia bisa jadinya kaya parents all the time," sambungnya.

Roy Kiyoshi juga tidak memperdulikan orang-orang yang melihat program televisi dirinya bersama Robby Purba itu hanya setingan.

"Ya biarin aja kalo orang anggep ini itu, yang penting i do my best kalo orang mau nerima apa engga yasudahlah biarin aja, yang penting aku kasih yang terbaik buat mereka," jelasnya.

(aky)