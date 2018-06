Terima kasih yah suamiku dah ditemenin nyekar mama papa aku 🙏🏻😇😘 Lucu d tadi bapak yg di kapal yg foto qta bilang “kayak baru nikah” 😄😍🎉 Puji Tuhan pak, ga berasa dah mau 12 tahun saja, rasanya memang seperti baru terus kok meski punya anak 3, ya kan beybie??? 😉😉😉 #eeaaaaaa #dariusdonna #couple #love

