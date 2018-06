JAKARTA - Pengumuman mengejutkan datang dari grup band rapcore rock Amerika Serikat, Limp Bizkit. Band yang digawangi oleh Fred Durst, Sam Rivers, John Otto, dan Wes Borland ini menyatakan bahwa mereka akan tampil di acara tahunan Soundrenaline 2018 di Bali.

Padahal pihak Soundrenaline sendiri belum mengumumkan keseluruhan line-up yang akan meramaikan acara mereka tahun ini. Dari situs resminya baru ada beberapa nama band lokal yang akan tampil seperti Sheila On 7, Naif, PeeWee Gaskins, Padi Reborn, The SIGIT, Barasuara, Burgerkill, Naviculla, Jason Ranti, Fourtwnty dan Wake Up, Iris!

Beruntung, pengumuman yang dibuat oleh Limp Bizkit berasal dari akun Instagram resmi mereka. Sehingga tingkat kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan.

Antusiasme para penggemar pun langsung terasa si kolom komentar unggahan tersebut. Para penggemar fanatik Limp Bizkit berharap agar idola mereka bisa tampil memesona di Garuda Wisu Kencana (GWK), Bali.

“Enggak apa-apa deh jodoh belum kelihatan di tahun 2018, yang penting lo pada beneran ke Bali. Jangan cancel, gue tunggu. Aaaaaaaa,” tulis akun @pohanpow.

“You guys have to be there. I already bought the ticket. Please dont cancel ya. Nanti dede syedih,” timpal akun @desyjiastu.

Soundrenaline 2018 akan digelar selama dua hari pada tanggal 8 dan 9 September. Acara ini sudah dikenal sebagai acara musik tahunan yang selalu memuaskan para pengunjungnya.

(ade)