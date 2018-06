JAKARTA - Tepat satu tahun kepergian Julia Perez pada 10 Juni kemarin, ternyata masih menyisakan kenangan yang mendalam bagi sang mantan pasangan, yakni Gaston Castano.

Melalui akun Instagram pribadi, pesepakbola tersebut mengunggah foto Julia Perez dalam Instagram story, dan menuliskan kalau dirinya akan selai mengingat senyum dan tawa dari mendiang yang kerap disapa Jupe itu.

"Senyum dan tawa kamu akan aku ingat selamanya my angel @juliaperrezz," tulis Gaston Castano.

Rupanya kenangan bersama mendiang Jupe tak hanya diungkapkan oleh mantan pasangan, namun juga dari para sahabat, seperti Ruben Onsu dan Bertrand Antolin yang mengutarakannya pada akun Instagram masing-masing.

Suami Sarwendah ini mengenang sosok Julia Perez yang selalu hadir disaat dirinya merasa sedih. Sedangkan, Bertrand Antolin sangat merindukan beberapa kenangan yang pernah dilalui bersama.

“Dulu dia yg menghapus airmataku ❤️❤️😭😭😭,” tulis Ruben Onsu pada foto yang diunggah pada akun Instagram pribadinya.

“Its a year today km telah pergi.. donno why but i feel u are still here just a phone call away... i miss your voice i miss ur infectious laugh its so you... gambar ini adalah foto terakhir kita ngamen bareng... foto ini aku edit krn aku ga punya foto bareng km yg pake hijab.. makasi buat temen2 yg pernah kasi tau kl seorang wanita muslim yg telah berpulang kl mau post sebaiknya yg menggunakan hijab maaf kl editannya kurang rapih...,” tulis Bertrand.

(ade)