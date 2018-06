SEOUL - Aktris Kim Yoo Jung mendapatkan tantangan Ice Bucket Challenge dari rekan artisnya, Kim Bora, baru-baru ini. Alih-alih menerima tantangan tersebut, ia memilih alternatif lain dengan memberikan donasi. Hal ini diketahui dari postingan Instagram miliknya , pada 7 Juni 2018.

Melansir Soompi, Jumat (8/6/2018) dalam postingannya tersebut, ia menuliskan "Aku sangat berterima kasih kepada aktris Kim Bora yang mengizinkan aku untuk bergabung dengan Ice Bucket Challenge ini. Aku mendengar bahwa Sihope Foundation berusaha keras untuk membangun rumah sakit untuk penyandang ALS pertama di Korea. Aku akan mendukungnya."

Selain itu, ia menunjukan gambar donasi yang diberikannya sekira KRW 2,1 juta atau setara dengan Rp 27,4 juta. Tak lupa, dia meneruskan tantangan tersebut kepada rekan artisnya, Tae Hang Ho, Jung Hye Sung, dan Park Ji Bin.

Beberapa belakangan ini, selebritas Korea kembali aktif melakukan tantangan Ice Bucket Challenge. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan donasi untuk para penderita Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS). Untuk diketahui, penyakit ALS adalah gangguan pada saraf-saraf motorik atau sel-sel saraf pada otak dan tulang belakang yang mengatur gerakan otot-otot lurik (otot yang digerakkan berdasarkan kemauan sendiri).

Lebih lanjut, alasan Kim Yoo Jung lebih memilih donasi, karena dia baru saja sembuh dari hypothyroidism. Penyakit tersebut adalah kondisi di mana pasien memiliki kekurangan produksi hormon tiroid atau kelenjar gondok. Penyakit tersebut dideritanya sejak Februari 2018. Akibat penyakit itu, The Collective, rumah produksi yang menggarap drama terbarunya, Clean with Passion for Now, memutuskan untuk menunda jadwal syuting dramanya. Mereka memastikan, drama tersebut akan tayang pada Novmber 2018.

