JAKARTA - Menggunakan hijab sejak Januari 2018 membuat hidup Vebby Palwinta mengalami perubahan yang cukup pesat. Ia mengaku lebih tenang dan santai menjalani segala hal dalam hidupnya.

Bagi Vebby, mengenakan hijab membuatnya semakin sadar bahwa Tuhan telah menyiapkan hidupnya dengan sangat baik sehingga tak memiliki alasan untuk menaruh rasa khawatir. Hal itu ia sampaikan pada Kamis 7 Juni 2018.

"Alhamdulillah lega ya, lebih ke rasa tenang sih. Kalau sekarang itu beda ya menjalani semuanya, ya sudah let it flow dan take easy saja. Lebih santai dan yakin Allah sudah ngatur semuanya dengan baik," katanya kepada Okezone di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Pada awal tahun 2018 Vebby memang cukup membuat publik terkajut akan keputusannya untuk berhijab. Ia mengunggah fotonya di sosial media dengan pakaian tertutup hingga kepala yang langsung menuai pujian dari para netizen.

Sebelum memantapkan hatinya untuk berhijab, Vebby sempat khawatir penampilan barunya itu akan berdampak tidak baik pada pekerjaannya di dunia hiburan. Namun hal tersebut nyatanya tidak terbukti dan ia merasa rezekinya semakin lancar dengan pilihannya itu.

Dara berusia 21 tahun ini meyakini bahwa rezeki tak selalu berbentuk materi. Vebby pun bersyukur karena merasa hidupnya semakin berwarna dan pertemanannya pun semakin beragam.

"Alhamdulillah enggak sih. Dulunya mikir kayak gitu ya, cuma seiring berjalannya waktu ya tahu, ternyata enggak ngebatesin apapun yang dikasih, malah sekarang rezekinya bisa dari manapun," jelasnya.

"Buat aku rezeki enggak harus materi. Misal kita bisa silaturrahim dengan siapapun itu sudah rezeki yang luar biasa," imbuh mantan kekasih Rizky Febian itu.

