LOS ANGELES – Bersiaplah untuk menyambut petualangan baru dari Hiccup dan Toothless. Persahabatan manusia dan naga ini akan kembali diangkat dalam film ketiganya, How to Train Your Dragon: The Hidden World.

Setelah sukses dengan dua film sebelumnya, Universal dan DreamWorks Animation sudah mempersiapkan film animasi ketiga dari waralaba satu ini. Dua tokoh utama di film ini, Hiccup dan Toothless pun dikisahkan tumbuh menjadi remaja.

Perjalanan panjang membawa mereka ke sebuah dunia baru, di mana naga dan manusia hidup berdampingan di sebuah tempat. Padahal di saat itu, para naga dikisahkan sudah mulai semakin langka sehingga Hiccup dan Toothless pun merasa terkejut bisa menemukan tempat itu.

Selain berbicara tentang persahabatan, seperti pada dua film sebelumnya, How to Train Your Dragon: The Hidden World akan membahas permasalahan cinta. Seiring bertumbuhnya usia, Hiccup dan Toothless pun mulai mengalami getaran-getaran cinta di kehidupan mereka.

Uniknya, Toothless menemukan jenis naga yang sama seperti dirinya di tempat baru yang ia kunjungi. Seekor naga berwarna putih menarik perhatiannya. Trailer pun menjadi semakin lucu kala Toothless mencoba menarik hati naga putih itu dengan hal-hal tak biasa.

Konflik pun mulai muncul ketika naga putih yang disukai oleh Toothless menjadi tahanan seorang penjahat. Perjuangan Hiccup dan Toothless dalam menyelamatkan naga putih akan menjadi sebuah pertempuran epic baru yang ditawarkan oleh How to Train Your Dragon.

Pada trailer kali ini, lagu Ed Sheeran yang berjudul Castle on the Hill terdengar menemani sebagai soundtrack. Lagu tersebut memang sangat cocok karena bercerita tentang persahabatan layaknya Hiccup dan Toothless.

Namun para penggemar harus tetap bersabar karena film ini tidak akan tayang di tahun 2018. How to Train Your Dragon: The Hidden World rencananya akan mulai tayang pada tanggal 1 Maret 2019.

(sus)