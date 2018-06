Pelajar dengan LULUSAN TERBAIK! So who said Broken Home is a broken Kid? Dari semua anak yang Lulus ke SMP he Got the Best student award!! Yes. THE BEST. Broken Home u said.. Dislexian u said... Champion I said. Congrats @azkacorbuzier u never fail to amaze me. Again... And again. - A Proud Father.

