JAKARTA - NBCUniversal International Networks tetap konsisten menghadirkan berbagai konten berkualitas dan berbagai merek menarik ke lebih dari 165 wilayah di seluruh Eropa, Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, dan Asia Pasifik. Merek tersebut meliputi Universal Channel, Syfy, E! Entertainment Television, 13th STREET, DIVA, Studio Universal, Telemundo, Bravo, DreamWorks, dan Golf Channel.

Semua program tersebut telah dipilih secara selektif dan dipastikan memiliki daya tarik untuk para penonton. Program-program yang siap tayang pada tahun 2018 dijelaskan dalam acara buka bersama NBCUniversal di Keraton at The Plaza, Jakarta Pusat pada Selasa (5/6/2018).

Semua tontonan yang disajikan diharapkan bisa menjadi jawaban atas segala kebutuhan para penonton setianya. Semuanya meliputi banyak genre mulai hiburan untuk anak-anak, musik, hingga film keluarga.

Hal tersebut disampaikan Ruben Lawrence selaku Head of Marketing & Ad Sales NBCUniversal International Networks.

"Dengan protofolio yang dimiliki NBCUniversal International Networks yaitu E!, DIVA, dan DreamWorks, kami menyajikan beragam genre dan pengalaman hiburan yang menjawab kebutuhan akan menonton di seluruh keluarga," ujarnya dalam rilis yang diterima Okezone.

Berikut adalah program yang disiapkan NBCUniversal International Networks dan tayang melalui saluran E!

1. B.A.P Untact tayang pada 23 Juni pukul 16.00 WIB

2. E! VIP - B.A.P tayang 23 Juni pukul 21.00 WIB

3. Very Cavallari tayang perdana pada Juli 2018

4. Ashlee & Evan tayang perdana pada Juli 2018

5. People's Choice Award tayang perdana pada 11 November 2018

Berikut adalah program yang disiapkan NBCUniversal International Networks dan tayang melalui saluran DIVA

1. My Kitchen Rules - season 9 tayang setiap Senin - Rabu pukul 20.25 WIB

2. Little Big Shots - season 3 tayang setiap Senin pukul 19.00 WIB

3. Law & Order: Special Victims Unit - season 19 tayang perdana pada 7 Juni setiap Kamis pukul 19.00 WIB

4. Suits - season 8 tayang perdana pada Juli 2018

5. Best Cake Wins tayang perdana pada Agustus 2018

6. Little Big Shots UK - season 2 tayang perdana pada Agustus 2018

7. Crazy Beautiful Weddings tayang perdana pada September 2018

Berikut adalah program yang disiapkan NBCUniversal International Networks dan tayang melalui saluran DreamWorks

1. Trolls : The Beat Goes On! tayang setiap hari pukul 16.00 WIB

2. Trollhunters: Tales of Arcadia tayang setiap hari pukul 18.00 WIB

3. Dragons: Race to the Edge tayang setiap hari pukul 15.00 WIB

4. The Adventure of Rocky and Bullwinkle tayang perdana pada 18 Juni 2018, setiap hari pukul 14.30 WIB.

