LOS ANGELES – Shailene Woodley memulai kariernya dalam dunia akting pada tahun 2001. Di usianya yang masih 10 tahun, Shailene sudah mendapatkan kesempatan untuk tampil di acara televisi.

Bakat besarnya pun mengantar aktris berusia 26 tahun ini membintangi serial The Street Life of the American Teenager. Setelah acara itu, ia mendapatkan peran-peran besar dalam film seperti The Descendants, Divergent, The Fault in Our Stars, Snowden, dan The Spectacular Now.

Meski sudah beradu akting dengan legenda hidup seperti George Clooney dan Kate Winslet, Shailene ternyata pernah berjanji untuk berhenti dari dunia akting.

“Ketika aku berusia 7 tahun aku berkata, ‘Satu hari nanti saat aku menjadi sampul majalah, aku akan berhenti.’ Karena aku tidak pernah ingin industry ini menghalangi hidupku,” ujarnya.

Keinginan untuk berhenti pun mulai muncul semakin besar ketika trilogy Divergent tampil kurang memuaskan di box office. Beruntung, di saat seperti itu Shailene mendapatkan tawaran tampil di serial Big Little Lies.

“Yang terakhir (Divergent: Allegiant) lumayan cukup berat bagi semua orang, dan itu benar-benar membuatku berpikir aku membuutuhkan pengalaman manusiawi di luar industry ini dan jatuh cinta lagi kepada akting, dan Big Little Lies adalah jawabannya,” ungkapnya.

Dalam Big Little Lies, Shailene dipertemukan dengan aktris-aktris hebat yang memiliki pengalaman lebih tinggi darinya. Laura Dern, Nicole Kidman, Zoe Kravitsz, dan Reese Witherspoon berhasil membantunya keluar dari masalah kepercayaan diri tersebut.

