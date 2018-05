NEW YORK - Kendrick Lamar baru-baru ini dikabarkan mendapat salah satu penghargaan bergengsi. Kali ini, dia mendapatkan penghargaan tersebut bukan hanya karena salah satu lagunya, melainkan album berjudul ‘DAMN’ yang mendapatkan penghargaan.

Penghargaan yang dimaksud adalah penghargaan Pulitzer, yang diserahkan oleh Universitas Columbia. Lamar pun harus terbang ke New York untuk langsung menerima penghargaan tersebut.

Album ‘DAMN’ diluncurkan oleh lamar pada April 2017. Di dalam album tersebut, terdapat total lima lagu, dengan lagu single yakni ‘Humble’, ‘Loyalty’, dan ‘Love’. Dua lagu lain adalah ‘DNA’ dan juga ‘Element’.

- Baca Juga: Calon Kuat Pemenang To Artist di Billboard Music Awards 2018

Yang menarik, album milik Lamar tersebut adalah album non-klasik atau Jazz yang mendapat penghargaan. Tentu saja, hal ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi Lamar untuk menerima penghargaan tersebut.

Saat menerima penghargaan, Lamar tidak melakukan sebuah pidato panjang. Dia hanya merasa sangat terhormat bisa mendapatkan penghargaan tersebut.

"Ini suatu kehormatan. Aku telah menulis seluruh hidupku, jadi untuk mendapatkan pengakuan seperti ini ... itu indah," kata Lamar, seperti dikutip dari laman Billboard, Kamis (31/5/2018).

Sekedar informasi, penghargaan Pulitzer ini merupakan penghargaan yang diberikan oleh Universitas Columbia di New York. Penghargaan ini pertama kali dilangsungkan pada 1917 oleh Joseph Pulitzer.

Penghargaan ini memberikan apresiasi tertinggi di bidang koran, majalah dan jurnalisme online, sastra, serta komposisi di Amerika Serikat. Para pemenang akan mendapatkan USD15 ribu atau sekira Rp2,1 miliar saat menerima penghargaan tersebut.

Selain penghargaan Pulitzer, album ‘DAMN’ tersebut juga sudah mendapatkan banyak penghargaan. Pada 2017, album ini mendapatkan penghargaan sebagai Favorite Rap/Hip-Hop Album, yang diselenggarakan oleh American Music Awards.

Tak ketinggalan, di 2018, album ini juga pernah mendapatkan dua nominasi dalam penghargaan Grammy. Yang pertama, album ini masuk nominasi sebagai Album of the Year. Sedangkan satu nominasi lagi adalah Best Rap Album, dimana album tersebut berhasil memenangkan kategori tersebut.

(edh)