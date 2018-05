SEOUL – UEE mengungkapkan kedekatannya dengan Jung Hae In saat wawancara di MBC, pada 23 Mei 2018. Keduanya dekat setelah sama-sama membintangi drama Night Light, pada 2016.

Melansir Soompi, dalam acara tersebut ia menuturkan jika dia dan aktor While You Were Sleeping tersebut adalah teman sebaya.

“Aku dan Hae In menjadi sangat dekat saat kami mengerjakan drama yang sama. Kami juga sering bertanya bagaimana keadaan masing-masing,” ungkap perempuan 30 tahun tersebut, seperti dilansir dari Soompi, Jumat (25/5/2018).

Kemudian, ia menambahkan jika Jung akhir-akhir ini sulit dihubungi, karena dirinya sibuk dalam drama terbaru yang dibintanginya, Pretty Noona Buys Me Food.





“Aku belum bisa menghubunginya akhir-akhir ini. Tapi, aku kadang berpikir apakah tidak apa-apa bagiku untuk menghubunginya karena dia cukup sibuk,” imbuh dia.

Mantan anggota After School tersebut juga mengatakan, jika ia berhati-hati untuk mengatakan bahwa dirinya dekat dengan Jung. Hal ini lantaran sang aktor tengah populer akhir-akhir ini. Bahkan, dia mendapatkan Popularity Award pada ajang Baeksang Arts Awards ke-52.

“Aku sangat senang dia berhasil. Drama kami ditayangkan pada hari yang sama. Jadi, aku tidak bisa menonton dramanya. Padahal aku senang menghabiskan waktu santai dengan menonton drama,” ujarnya.

Lebih lanjut, UEE mengaku jika dirinya adalah penggemar lawan main Jung Hae In, Son Ye Jin. Ia bahkan sangat segan jika bertemu bintang Personal Taste tersebut, “Kami pergi ke salon yang sama. Setiap kali aku melihatnya, aku dengan malu-malu menyapanya.”

Untuk diketahui, bintang Marriage Contract tengah merampungkan drama terbarunya, My Husband Mr.Oh pada 19 April 2018. Drama yang diperankannya dengan aktor Kim Kang Woo tersebut berkisah tentang seorang wanita lajang yang bekerja sebagai PD di stasiun penyiaran, Han Seung Jo. Dia adalah seorang workaholic, hal itu membuatnya tidak memikirkan pernikahan.

Suatu ketika, Han mengalami kesulitan berurusan dengan prasangka sosial tentang wanita lajang. Untuk mendapatkan pengakuan sebagai wanita yang suda menikah, Han Seung-Joo menikahi Oh Jak-Doo (Kim Kang-Woo) yang tinggal di gunung. Pernikahan mereka tidak didasarkan pada cinta pada awalnya, tetapi hubungan keduanya berkembang secara romantis. My Husband Mr.Oh mampu mengumpulkan rating sekira 10,4 persen.

(ade)