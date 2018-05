SEOUL - Berakhir sudah hubungan asmara Seo In Guk dan Park Bo Ram. Menjalani hubungan selama dua tahun, Seo In Guk dan Park Bo Ram dikabarkan putus.

Kabar itu telah dikonfirmasi oleh agensi keduanya pada 23 Mei 2018. Menurut CJ E&M selaku agensi Park Bo Ram, sang aktris dan Seo In Guk sudah satu bulan ini berpisah.

"Seo In Guk dan Park Bo Ram putus sekitar satu bulan yang lalu," ungkap pihak CJ E&M, selaku agensi Park Bo Ram, seperti dilansir dari Soompi, Kamis (24/5/2018).

Hal ini cukup mengagetkan. Pasalnya rumor miring antara keduanya jarang tersiar.

Sekadar informasi, kedua mantan kontestan ajang pencarian bakat Superstar K tersebut, mulai berkencan pada 2016. Namun, kisah cinta mereka baru resmi dikonfirmasi ke publik pada bulan Desember 2017.

Awal kedekatan mereka terjalin setelah ibu Park Bo Ram meninggal dunia, setelah kepergian ayahnya pada tahun 2010. Kabarnya, jika Seo In Guk ada di sana selama masa-masa sulit Park Bo Ram tersebut.

Begitu pula Park Bo Ram yang juga setia menemani Seo In Guk ketika sedang menjalani wajib militer (wamil). Saat itu, pria kelahiran 23 Oktober 1987 ini selalu menyempatkan diri untuk menghubungi kekasihnya. Namun, kemudian Seo In Guk dinyatakan bebas wamil karena didiagnosa mengidap Oesteochondritis Dissecans pada Oktober 2017.

Sebagai informasi, Osteochondritis dissecans merupakan gangguan sendi yang mana terjadi retakan di tulang rawan. Akibat penyakit itu, rating kesehatan Seo berada di grade 5 yang membuatnya tak layak menjalani tugas militer.

Di sisi lain, kabar terbaru menyebutkan jika bintang Hello Monster tersebut tengah mempertimbangkan untuk bermain dalam drama terbaru tvN. Drama tersebut berjudul 100 Millions Stars from the Sky. Hal itu, diungkapkan oleh BS Company, agensi sang aktor, pada 22 Januari 2018.

“Benar bahwa dia telah menerima skenario drama tersebut dan saat ini kami sedang mempertimbangkan tawaran itu," ungkap BS Company.

100 Million Stars from the Sky diadaptasi dari drama Jepang berjudul Sora Kara Furu yang tayang pada 2002. Drama itu awalnya diperankan oleh sejumlah aktor ternama Jepang: Kimura Takuya, Fukatsu Eri, Akashiya Sanma, dan Shibasaki Kou.

