SEOUL - Sooyoung ‘SNSD’ dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk kembali berakting ke layar kaca lewat The Third Charm. Hal itu dikonfirmasi Echo Global Group, selaku agensi yang menaungi perempuan 28 tahun tersebut.

“Ada kemungkinan jika Sooyoung bermain dalam drama tersebut. Ia tengah mempertimbangkannya dengan positif," ungkap Echo Global Group, seperti dilansir dari Soompi, pada Rabu (23/5/2018).

The Third Charm menjadi proyek comeback Sooyoung pada tahun ini, setelah Man in the Kitchen yang baru menyelesaikan masa tayangnya. Seperti diketahui, Sooyoung memilih fokus berakting, setelah resmi hengkang dari SM Entertainment pada Agustus 2017.

Sementara itu, aktor Seo Kang Joon juga mendapatkan tawaran bermain dalam drama tersebut pada April 2018. Apabila Seo menerima proyek itu, maka ini akan menjadi proyek terbarunya setelah Are You Human Too?.

Seperti diketahui, serial praproduksi yang dibintangi Seo dengan Gong Seung Yeon itu dijadwalkan tayang pada 4 Juni 2018. Drama itu akan mengisi slot tayang Senin-Selasa, menggantikan The Miracle We Met.

Menariknya, sebelum mendapatkan tawaran The Third Charm, dia terlebih dahulu dipinang Eight Works untuk bermain dalam Something About Us. "Namun, kami masih mempertimbangkannya. Belum ada keputusan apakah dia akan menerimanya," ungkap perwakilan Fantagio.

Hingga saat ini, belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak Seo ataupun agensinya terkait drama mana yang akan dipilihnya. Serupa dengan Seo, aktris Chun Won Hee juga disebut-sebut tengah mempertimbangkan untuk berakting dalam The Third Charm.

Jika dia mengambil kesempatan tersebut, ini akan menjadi comeback-nya di layar kaca. Proyek terakhir bintang The Piper itu adalah bermain sebagai jurnalis dalam serial Argon yang tayang tahun lalu.

Sekadar informasi, The Third Charm merupakan proyek kolaborasi antara rumah produksi ImagineAsia dan JYP Pictures. Sayangnya, belum banyak informasi terkait produksi drama itu.

Namun yang pasti, drama yang menyajikan kisah komedi romantis itu akan ditulis oleh Park Eun Young dan Park Hee Kwon. Sementara Pyo Min Soo akan berperan sebagai sutradara. Ia diketahui sebagai sutradara di balik Full House, Worlds Within, dan Producer.

(aln)