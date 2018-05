Postingan masih dalam rangka kehebohan #royalwedding Citra ini diabadikan pada tgl 21 Juni 1982 saat saya lahir di hari dan rumah sakit yang sama dengan mas pangeran William (bukan mas pangeran Harry 😂) #lumayanlahbiarberasaroyalfamily #penulisannamasalahgakapayangpentingmasukkoran 😁 Digeser yo ◀▶

A post shared by Shareefa Daanish (@shareefadaanish) on May 20, 2018 at 5:29am PDT