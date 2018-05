JAKARTA - Bertepatan dengan bulan suci ramadan aktris Dian Sastrowardoyo dan Maulana Indraguna Sutowo baru saja merayakan usia pernikahan mereka yang ke- 8. Keduanya nampak mesra mengenang masa-masa dipersatukan, momen itu tergambar dalam postingan di intagram milik mereka berdua.

"Can't believe it has been 8 years.... how time flies so fast & we can only look back at the journey we went through and small for all the great memories....Happy Anniversary to you babe," tulis Maulana, Jumat, (18/5/2018).

"Happy anniversary mas," jawab Dian mengomentari postingan tersebut.

Disisi lain pemeran 'Cinta' dalam sebuah film 'Ada Apa Dengan Cinta' itu juga mengunggah sebuah foto. Dian yang mengenakan pakaian merah nampak bahagia, ekspresi sang suami nampak melengkapi postingan Dian dengan sempurna.

"With you, I became a better person. Without you, my life will be never complete. Thank you for choosing me as your better half. Happy 8th anniversary mas..!! @maulanaindraguna

Picture by @frimeatrip," terang Dian.

Bahkan tak jarang rekan Dian yang juga sesama artis seperti Dewi Sandra, Tara Basro, Gading Martin memberikan ucapan selamat kepada keduanya.

Sejak menikah dengan Maulana Indraguna Sutowo pada 18 Mei 2010, Dian Sastrowardoyo memang masih menjalani profesi keartisannya di dunia seni peran tanah air. Selain menjadi seorang aktris, Dian juga sering terlihat dalam aktifitas sosial, khususnya jika berhubungan dengan anak-anak dan perempuan.

Dengan segudang pekerjaannya, wanita yang pernah piala Festival Film Asia di Deauville, Perancis di tahun 2002 dalam film berjudul ‘Pasir Berbisik’, juga tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga.

(ade)