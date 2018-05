LOS ANGELES - Russell Brand memiliki kenangan indah tersendiri dengan Meghan Markle. Aktor sekaligus komedian asal Inggris tersebut mengaku pernah mencium calon istri dari Pangeran Harry tersebut.

Namun tenang dulu, ciuman yang dimaksud oleh Russell adalah bagian dari akting. Ia pernah terlibat proyek film bersama Meghan dalam Get Him to the Greek.

“Dia bermain di dalam film di mana aku pun terlibat. Film berjudul Get Him to the Greek judulnya, sebuah film yang bagus. Aku tidak tahu saat itu karena dia belum menikah dengan orang Kerajaan, jadi aku tidak terlalu mempedulikannya,” kata Russell seperti dilansir PEOPLE, Kamis (17/5/2018).

Mantan suami Katy Perry ini menjelaskan bahwa adegan ciumannya bersama Meghan memang sudah tertulis di dalam naskah skenario.

“Well, aku tidak terlalu ingat banyak tentang film itu tapi aku pikir aku yang menciumnya di dalam adegan itu. Tapi itu memang sudah tertulis di skenario. Aku hanya tahu ini karena aku pernah melihat klipnya,” tambahnya.

Russel Brand pun lalu mengucapkan selamat untuk pernikahan yang akan digelar oleh Kerajaan Inggris pada tanggal 19 Mei nanti. Ia juga turut mendoakan yang terbaik bagi Pangeran Harry dan Meghan Markle.

(ade)