Kalau jadi wanita itu harus bisa jadi sayur lodeh, sayur asem, tumis kangkung..dll, tapi semua tergantung lakinya...sanggup ga ngabisin smua ??? Makan Sayur lodeh aja sudah ga sanggup apalg menu yg lain 😊. Sudah tau g mampu makannya ya jangan tamak. Syukuri nikmat Allah biar berkah dan makin banyak rezeki yang tak terhingga. Jumat barokah ❤️ #dewiperssiksetia #kokihandalahlimasak #antiselingkuhselingkuhclub

A post shared by Dewi Perssik Real (@dewiperssikreal) on May 10, 2018 at 10:27pm PDT