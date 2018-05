JAKARTA – Sebagai seseorang yang telah berkecimpung di dunia hiburan Indonesia selama 19 tahun, membuat seorang Deddy Corbuzier dianggap menjadi salah satu artis kaya raya. Dibuktikan dengan belum lama ini ia menunjukkan jumlah pajak yang harus dibayar hingga mencapai miliaran rupiah.

Kini kepada sahabatnya Erdian Aji Prihartanto alias Anji, Deddy berbagai rahasia tentang caranya menjadi orang yang kaya raya.

Deddy Corbuzier memang dikenal kerap mengutarakan pikiran yang kontroversial. Kini setelah vakum menjadi seorang pesulap, ayah satu anak itu lebih memilih menjadi presenter dan seorang Youtuber.

Baca juga: Viral! Video Bayar Pajak Rp2,5 Miliar, Nih Klarifikasi Deddy Corbuzier

Melalui media berbagi video Youtube pula, sang sahabat Anji mengorek kehidupan Deddy Corbuzier yang tidak banyak diketahui orang banyak. Seperti terekam dalam videonya baru-baru ini. Anji terlihat tidak sungkan menanyakan dari mana saja Deddy mengumpulkan uang hingga menjadi seorang yang kaya raya.

"Lu kan sering kasih tahu kamera, jam, mobil. Lu kaya, tapi gue belum mendapatkan jawaban asal-muasal lu kaya dari mana gitu? Gue tahu lu profesinya sebagai host, tapi apakah hanya dari situ saja?" tanya Anji, sebagaimana dikutip Okezone, Jumat (11/5/2018).

"Terima kasih kalau gue dibilang kaya," jawab Deddy Corbuzier.

"Iyalah, gimana enggak kaya, lu bayar pajak aja Rp2,5 miliar," canda Anji.

Deddy kemudian menjawab serius perihal rahasia menjadi kaya raya seperti saat ini. "Mungkin ada dua hal yang mau gue omongin. I do have a lot of business. Dulu gue main properti juga, jadi gue bisnis jual-beli rumah. Gue juga punya toko handphone dan kamera. Selanjutnya yang kedua juga sebagai seorang entertainer. Ya lu juga pasti tahulah. Tapi dari itu semua mungkin ada hal yang menarik adalah gue seorang antisosial," ungkapnya.

"Gue punya disleksia, untuk itu gue tidak nyaman di keramaian, and I really loves to be alone. Contohnya gini, you are my friend. Lu mau datang ke rumah gue dan ngobrol sampai pagi, itu akan gue sanggupi. Beda halnya dengan lu ngajak gue nongkrong minum kopi, misalnya di Kemang, itu akan gue tolak, karena gue tidak suka dengan keramaian. Because of that, I don’t spend a lot of money buat nongkrong-nongkrong gitu. Gue enggak suka ke club, gue enggak suka ke luar negeri. Gue akan pergi kalau ada urusannya," lanjut Deddy.

"Iya sih, gue lihat video lu pergi cuma misalnya nganter Azka pergi ke mana gitu," timpal Anji.

Baca juga: Deddy Corbuzier Ngaku Tak Kenal Musik Indonesia, Anji Beri Tantangan Serius

Deddy menjelaskan, ketimbang bepergian atau nongkrong, dirinya lebih merasa menikmati waktu justru saat merasa sendiri. Maka itu, Deddy menyatakan bisa menyimpan uang dari hasil antisosialnya tersebut.

"Ya kan dengan uang yang gue punya, gue bisa pergi ke mana pun gue mau. Jadi, akhirnya gue bisa save a lot of money dari sana. Kita bisa bilang, kalau nongkrong, bisa habis Rp2 juta, bahkan lebih dari itu," tutur Deddy.

Melalui unggahan video itu, tidak sedikit dari warganet yang terinspirasi dari obrolan Anji dan Deddy. "Perbincangan yang santai tapi berbobot. Two good man," tulis akun Lili Yau.

"Saya sangat ngefans sm Mas Deddy, jalan pikirnya sangat luar biasa dan bisa mengispirasi," sambung Haris Amrulloh.

"Mantapp nih obrolanya,,, nambah wawasan mengatur keuangan,, hhahhaha..," komentar McWied.

(han)